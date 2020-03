Nella casa del Grande Fratello Vip 4 è tempo di confessioni, Paola Di Benedetto e Teresanna Pugliese hanno espresso la propria opinione sul percorso di Francesco Monte al reality-show. La modella vicentina ha confessato di essere stata contattata dall'ex tronista di Uomini e Donne, prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. Teresanna invece ha detto la sua sul love story finita tra Francesco e Giulia Salemi.

Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto hanno in comune una storia con il modello tarantino.

La Pugliese conobbe Francesco a Uomini e Donne, dove intrapresero una liaison abbastanza tormentata. Paola Di Benedetto invece ha conosciuto Francesco all'Isola dei Famosi. I due sembravano molto affiatati ma terminato il reality di Canale 5, Monte senza un motivo decise di interrompere la conoscenza con la modella vicentina.

Paola sarebbe stata contattata da Francesco

Paola Di Benedetto nel pomeriggio di martedì 3 marzo, durante una chiacchierata con Teresanna Pugliese e Asia Valente, ha rivelato di essere stata contattata da Francesco Monte.

L'attuale fidanzata di Federico Rossi ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio dal modello tarantino, appena quest'ultimo sarebbe venuto a conoscenza dell'ingresso della vicentina al GF: "Mi raccomando, io ti stimo come persona". Secondo la gieffina con quel messaggio, Francesco gli avrebbe chiesto velatamente di non parlare male di lui nella casa del Grande Fratello Vip 4. I due in effetti non si erano lasciati in ottimi raporti.

Nonostante Paola abbia confessato il gesto di Francesco Monte, la ragazza ha affermato di essersi ripromessa di non voler dedicare neanche cinque minuti di spazio nei confronti dell'ex naufrago. L'unica cosa che rivelato la Di Benedetto relativa alla breve frequentazione con il modello tarantino, è stato un aneddoto su suo padre: "Quando mia aveva lasciato, mio padre ha detto di essere contento".

Teresanna su Giulia Salemi: 'L'ho incontrata, ha fatto tutto lei'

In seguito alle parole di Paola Di Benedetto anche Teresanna Pugliese ha fatto una rivelazione inedita su Francesco Monte. La new-entry nella casa del GF ha confessato di avere incontrato Giulia Salemi ad un evento. In quell'occasione la modella italo-persiana si sarebbe avvicinata a Teresanna: "Praticamente ha fatto tutto lei. Però, super carina, devo dire la verità". La Pugliese ha affermato di non avere mai parlato dell'incontro con Giulia Salemi perché non voleva far uscire notizie, che le due fossero amiche: "Io sono una coerente, nulla contro".

Prima di concludere il suo discorso, Teresanna Pugliese ha ammesso che è stato un piacere scambiare due chiacchiere con Giulia.

Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto sono convinte che Francesco Monte si comporti allo stesso modo con tutte le donne: "Proprio un copione, con tutte così", ha affermato la modella vicentina.