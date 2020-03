Al Grande Fratello Vip 4 è tempo di confessioni: Paola Di Benedetto, parlando con Sara Soldati e Asia Valente, ha ammesso di essere tradita da Federico Rossi. Per la prima volta l'ex Madre Natura di Ciao Darwin ha raccontato quanto accaduto nei mesi scorsi con il suo attuale fidanzato. Per chi non avesse seguito la vicenda, Paola Di Benedetto nei mesi scorsi aveva pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram col quale annunciava la separazione da Federico Rossi. I motivi della rottura non sono mai stati annunciati dai due, ma la diretta interessata aveva parlato di una mancanza di rispetto.

Nel frattempo vari giornali di Gossip avevano parlato di una "scappatella" del cantante emiliano con Emma Muscat.

La confessione di Paola Di Benedetto

Domenica 1 marzo Paola, Sara e Asia si sono trovate a fare una chiacchierata nel giardino della casa più spiata d'Italia. Ad introdurre l'argomento è stata la Soldati, che ha chiesto alla modella vicentina: "Davanti ad un uomo che ti tradisce come ti comporti, tradisci a tua volta?". La Di Benedetto, senza pensarci più di tanto, ha ammesso che di fronte ad un fatto del genere non è di suo interesse mettere in atto una ripicca.

Tuttavia la gieffina ha ammesso che dipende sempre da una serie di cose: "Ho visto delle situazioni che non avrei mai pensato. Poi invece ho perdonato".

In un secondo momento l'influencer ha affermato, che il discorso legato al tradimento è molto complesso ed ha varie sfumature: "Bisogna trovarcisi dentro, capire il perché". Durante la chiacchierata con le sue coinquiline, Paola Di Benedetto ha anche ammesso che un tradimento lascia degli strascichi: "Fa soffrire e inevitabilmente si rompe qualcosa".

La giovane ha confessato che, per perdonare una mancanza di rispetto da parte del proprio partner, bisogna avere una grandissima forza poiché serve tempo per rimettere insieme tutti i tasselli. Vista l'attenzione mostrata sull'argomento da Sara Soldati e Asia Valente, Paola Di Benedetto ha continuato con il suo racconto. La fidanzata di Federico Rossi ha puntualizzato che il tradimento in sé va condannato e non bisogna per forza abbassare la testa di fronte al proprio partner.

La gieffina ha ammesso che se si viene mancati di rispetto è giusto chiudere ogni tipo di rapporto, ma al tempo stesso "ci sono mille situazioni da valutare".

Fabio Testi 'smaschera' Andrea Denver

Durante la festa organizzata dalla produzione per il compleanno di Licia Nunez, Fabio Testi avrebbe lanciato un rumor allettante su Andrea Denver. L'attore nel corso di una chiacchierata con Antonella Elia e Antonio Zequila avrebbe dichiarato che Denver ha sedotto Paola Di Benedetto. Ricordiamo che sia Paola che Andrea sono fidanzatissimi fuori dalla casa del Grande Fratello, rispettivamente con Federico Rossi e Anna Wolf.

Di fronte alle dichiarazioni dell'attore la Elia sarebbe rimasta in silenzio, mentre Zequila avrebbe lasciato intendere di essere a conoscenza dell'accaduto. Il discorso tra i tre concorrenti si è interrotto quando alla conversazione si è aggiunta Valeria Marini.

A questo punto non resta che attendere e vedere se l'argomento verrà riportato durante la diretta della quindicesima puntata del reality-show. Alfonso Signorini potrebbe voler fare chiarezza sulla questione, parlando direttamente con il modello italo-americano.