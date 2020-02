All’interno del Grande Fratello Vip 4 è finito il periodo di pace tra i coinquilini. Nella giornata di oggi nella casa più spiata d’Italia sono avvenuti ben due scontri: uno riguarda Antonella Elia e Valeria Marini, con tanto di spintone della torinese ai danni dalle sua “rivale”. L’altro litigio, invece, ha coinvolto Antonio Zequila e Teresanna Pugliese. La causa dello scambio di battute piuttosto acceso tra i due, riguarda una prova di recitazione organizzato dalla produzione.

La proposta di Zequila divide la casa

Questo pomeriggio, gli autori del Grande Fratello Vip 4 hanno chiesto si concorrenti di fare una prova di recitazione. Visto lo scontro avvenuto poche ore prima tra Antonella Elia e Valeria Marini, Antonio Zequila ha chiesto di dividere le due donne in modo che non potessero litigare di nuovo. La proposta dell’attore campano non è stata vista di buon occhio da Adriana Volpe, che riferendosi a Paola Di Benedetto e Sara Soldati ha replicato: “Il gruppo rimane così, perché una di loro deve andare a fare le scene con Antonio?”

A quel punto stanco, di essere tirato in ballo, Zequila ha proposto a Fabio Testi di essere il suo aiuto regista.

Poi in modo sarcastico ha aggiunto: “Non sono all’altezza di recitare con questi attori”.

Teresanna ad Antonio Zequila: ‘La tua umiltà da dove arriva?’

L’ironia di Antonio Zequila ha dato particolarmente fastidio all’ex fidanzata di Francesco Monte. Teresanna Pugliese, rivolgendosi a Zequila, ha esclamato: “Antonio la tua umiltà e la tua professionalità da dove arriva?” Il diretto interessato allora ha risposto che è stanco di essere dipinto sempre come un galletto dai suoi coinquilini.

La Pugliese allora ha incalzato il suo coinquilino, dicendogli che è lui che spesso si vanta di essere un attore. Ma non è finita qui, perché il campano ha detto a Teresanna che lui ha un curriculum di tutto rispetto. Quest’ultima, allora, ha replicato di conoscerlo, visto che il gieffino non fa altro che parlare del suo lavoro.

Di fronte a tali insinuazioni, il diretto interessato è letteralmente sbottato: “Abbassa la voce, non mi devi urlare in testa.” Infine, Antonio Zequila ha tagliato corto ed è tornato al sarcasmo: “Non so fare l’attore, sono un cane”.

Antonella Elia spintona Valeria Marini

Nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio, Valeria Marini e Antonella Elia sono arrivate alle mani. In particolare, è stata la showgirl torinese a spintonare la sua coinquilina; ad evitare il peggio tra le due è stato il tempestivo intervento di Antonio Zequila. La Marini, dopo essere stata spinta dalla sua coinquilina ha esclamato: “Tu metti le mani addosso senza motivo”. Intanto, il gesto dell’ex ragazza di Non è la Rai potrebbe costargli la squalifica.