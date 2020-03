Sabato 29 febbraio è stata trasmessa su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ha voluto fortemente nel suo programma Clizia Incorvaia (squalificata al Grande Fratello Vip) che nel famoso 'salotto' Mediaset ha toccato diversi argomenti tra i quali il tormentato addio a Francesco Sarcina. Ma non solo: ha confessato di essere molto dispiaciuta per come è andata al GF ed ha ammesso di essere felice per il rapporto instaurato con Paolo Ciavarro.

Entrata nello studio di Verissimo, la giovane ha subito dichiarato di non aver chiuso occhio da due giorni per ciò che è accaduto nella casa più spiata d'Italia con Andrea Denver.

Per chi non avesse seguito la vicenda, la Incorvaia è stata espulsa dal GF Vip 4, per aver paragonato il suo coinquilino a Buscetta, il primo collaboratore di giustizia o 'pentito' di mafia. Un accostamento decisamente fuori luogo in quello che, a tutti gli effetti, resta un gioco.

Il messaggio dell'ex gieffina a Francesco Sarcina

Dopo avere aperto l'intervista parlando del GF Vip 4, Silvia Toffanin ha trattato l'argomento della separazione tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Al termine della clip mandata in onda, Clizia ha dichiarato che la storia d'amore con il suo ex marito è stata molto intensa.

Sebbene i due si siano amati alla follia, stando alle dichiarazioni della blogger la coppia era in crisi da circa tre anni: "A febbraio del 2019 avevo dato un'altra possibilità a Francesco". Inoltre l'ex gieffina ha ribadito che il bacio con riccardo Scamarcio è avvenuto, quando lei e Sarcina non stavano più insieme.

Quando la conduttrice di Verissimo ha chiesto alla sua ospite se fosse stata vittima di violenza domestica, la Incorvaia ha preferito restare in silenzio poiché c'è in corso una causa.

Tuttavia l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha affermato di essersi sentita annullata come mamma, come moglie e, soprattutto, come donna.

Prima di archiviare il capitolo legato al matrimonio con Sarcina, Clizia Incorvaia ha lanciato un messaggio al suo ex marito: "A lui auguro del bene e spero tanto che lui ami la propria figlia e la rispetti." Infine l'influencer ha sperato che Sarcina davanti a determinate situazioni, metta da parte il suo ego per non danneggiare sua figlia.

Clizia Incorvaia su Ciavarro jr: 'Mi manca moltissimo'

Prima di congedare Clizia Incorvaia, Silvia Toffanin ha cercato di sapere qualcosa in più sul rapporto che la siciliana ha instaurato con Paolo Ciavarro all'interno della casa più spiata d'Italia. La blogger ha dichiarato: "Paolo è il mio principe. Gentile, timido, elegante, intellettuale, protettivo... Non pensavo esistesse il principe". Alla domanda della padrona di casa: "Sei innamorata?" la diretta interessata ha confessato che il suo cuore ha cominciato a battere in un momento in cui non pensava potesse accadere. Infine Clizia Incorvaia ha ammesso di sentire molto la mancanza del suo Paolo.