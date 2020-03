Brutta sorpresa questo pomeriggio per tutti i fan di Uomini e donne che alle 14,45 si sono collegati su Canale 5 per seguire la nuova puntata del dating show di Maria De Filippi. Al posto della trasmissione, infatti, è andato in onda un film-tv: questo perché U&D è stato sospeso a causa dell'emergenza sanitaria italiana, la quale impedirà la registrazione delle nuove puntate che sarebbero dovute andare in onda nel corso delle prossime settimane in televisione.

Una decisione, che stando alle indiscrezioni diramate da Davide Maggio, sarebbe stata presa dalla conduttrice stessa.

Sospesa la messa in onda di Uomini e donne: da oggi in onda dei film-tv su Canale 5

Nel dettaglio, infatti, Uomini e donne sarebbe dovuto andare regolarmente in onda per tutta questa settimana, fino al prossimo venerdì 20 marzo. Ieri sera, per esempio, sul sito WittyTv.it sono state pubblicate anche le anticipazioni video della nuova puntata in onda oggi, ma alla fine si è optato per un cambio palinsesto definitivo.

Ecco allora che la trasmissione della De Filippi è letteralmente saltata, sostituita dai film che sarebbero andati in onda a partire dalla prossima settimana.

Sulle pagine di Davide Maggio si legge che tale decisione sarebbe stata presa dalla stessa Maria De Filippi, per manifestare la sua solidarietà nei confronti di Paolo Bonolis. Ieri pomeriggio, infatti, Mediaset ha diramato un comunicato stampa con il quale faceva sapere che da questo lunedì il game show di Bonolis sarebbe stato trasmesso in replica fino a data da destinarsi.

La De Filippi avrebbe scelto di stoppare la messa in onda di U&D su Canale 5

Una scelta che non è piaciuta per niente allo stesso conduttore, il quale ha prontamente replicato sui social rivelando che tutte le puntate di questa edizione di 'Avanti un altro' sono state già registrate prima dell'attuale emergenza sanitaria e, quindi, non riusciva a spiegarsi il perché di tale decisione da parte dei vertici del Biscione.

Ebbene sembrerebbe che Maria De Filippi, per manifestare la sua vicinanza a Bonolis, abbia optato per la sospensione di U&D a partire già dalla giornata di oggi, lasciando così 'a secco' tutti gli affezionati telespettatori che si erano sintonizzati su Canale 5 per seguire le avventure delle dame e dei cavalieri del trono over.

Difficile sapere quando tornerà in onda il dating show in televisione: tuttavia sulle pagine di Davide Maggio viene ipotizzato che le puntate del trono over e del trono classico che erano in programma questa settimana su Canale 5, possano essere caricate online proprio sul sito web WittyTv, nella sezione dedicata interamente a Uomini e donne.