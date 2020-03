Una nuova puntata di Beautiful attende i numerosissimi fan anche nel pomeriggio di venerdì 20 marzo, quando le vicende saranno ancora una volta legate a Thomas e a Douglas. I due saranno in preda allo sconforto dopo aver dato l'ultimo saluto a Caroline e verranno confortati da tutta la famiglia. In particolare, Hope si occuperà del piccolo Douglas parlandogli anche della piccola Beth, mentre Taylor inviterà Thomas a trovare un supporto psicologico per il piccolo Douglas. Thomas inoltre, confesserà che tra lui e Caroline l'amore era finito da tempo e che non vivevano più insieme.

Thomas confessa che tra lui e Caroline era finita da un pezzo

Negli ultimi episodi di Beautiful, la casa di Brooke è stato teatro dell'ultimo saluto a Caroline. I Forrester e gli Spencer infatti, si sono stretti intorno a Thomas e al piccolo Douglas in questo difficile momento e lo avranno fatto ricordando vari episodi della vita della giovane nipote di Bill prematuramente scomparsa. Dopo il funerale della giovane Spencer, Taylor non potrà fare a meno di far notare a Ridge l'assenza di Brooke, mentre Thomas farà una confessione proprio ai genitori in merito al suo reale rapporto con Caroline.

Si verrà quindi a conoscenza che i due non vivevano insieme come avevano fatto credere a tutti e che il loro amore era finito da un pezzo. Dagli spoiler inoltre, si verrà a sapere che Taylor inviterà Thomas a cercare un supporto psicologico per il piccolo Douglas, rimasto traumatizzato dalla morte di Caroline.

Beautiful, puntata del 20 marzo: Thomas e Caroline vivevano separati, Hope consola Douglas

Molti colpi di scena attendono i fan di Beautiful che, nel corso della puntata di venerdì 20 marzo, verranno quindi a conoscenza del fatto che Caroline e Thomas non erano più realmente tornati insieme, è lo stesso uomo a confessarlo a Ridge e Taylor. I due vivevano separati ma tra loro vi era comunque un grande affetto.

Ciò comunque, non alleggerirà il lutto, visto che Thomas riterrà di aver perso la sua migliore amica, nonché la madre di suo figlio Douglas. Quest'ultimo intanto, sembrerà trovare un certo conforto nella compagnia di Hope e questo sembrerà fare bene ad entrambi. I due saranno accomunati dal dolore, la Logan per la perdita della figlia Beth mentre il piccolo Douglas per la morte della mamma.

Dalle anticipazioni sui prossimi episodi, si verrà a conoscenza del fatto che il legame tra il bambino e Hope si farà sempre più stretto e condizionerà non poco il futuro della giovane Logan e di altri protagonisti di Beautiful.

Per conoscere ulteriori sviluppi sulla vicenda, non resta che seguire la nuova puntata di Beautiful, in onda venerdì 20 marzo su Canale 5, a partire dalle 13:40 circa. Per chi si fosse perso qualche episodio precedente, questi saranno disponibili sul sito Mediaset play.