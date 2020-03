Sono tuttora in corso le selezioni per due noti programmi televisivi in onda sulle reti di Mediaset come Uomini e donne e Temptation Island. La notizia è stata data da una stretta collaboratrice di Maria De Filippi e autrice di programmi Mediaset come Raffaella Mennoia. Ovviamente le evoluzioni future non sono prevedibili e ogni decisione verrà presa tenendo conto dell'evolversi della attuale emergenza sanitaria.

Temptation Island guarda la futuro

Nonostante la grave situazione attuale causata dalla pandemia causata dal Covid-19 non si fermano i casting Mediaset che è alla ricerca di nuovi volti per Uomini e Donne (trono classico e trono over) e Temptation Island.

La Mennoia lo ha confermato nella giornata di oggi attraverso le sue Instagram Stories, spiegando come ci si sta organizzando in casa Mediaset alla luce dell'emergenza sanitaria: "La produzione è al lavoro - ha spiegato l'autrice - e mentre una parte di redazione sta contattando telefonicamente le coppie che hanno inviato messaggi, candidature e richieste di informazioni su Witty Tv e sulla pagina Instagram di Temptation Island, altri redattori si stanno occupando dei casting di Uomini e Donne".

Come candidarsi per Uomini e donne e Temptation Island

Per proporre la propria candidatura, sia per Temptation Island che per Uomini e Donne, gli interessati devono innanzitutto far riferimento alla sezione casting del sito web di Witty Tv. Per quanto concerne Temptation, si deve innanzitutto specificare se si desidera partecipare come coppia o come single, ricordando comunque che non verranno prese in considerazione candidature inviate da coppie sposate o con figli in comune tra di loro.

Entrando nello specifico, è necessario inserire nell'apposito form nome, cognome, codice fiscale, data, provincia e comune di nascita, provincia e comune in cui si vive, i propri riferimenti di contatto telefonici e di posta elettronica (se si vuole anche quelli di Instagram e Facebook), una sintetica indicazione (non più di 1000 caratteri) del motivo per cui si presenta la richiesta di partecipazione al programma, caricando quindi una foto e compilando infine l'informativa correlata alla privacy.

A tutto ciò, quanti intendono partecipare a Temptation non come single ma come coppia devono aggiungere i dati personali e di contatto del partner e l'anno e il mese di inizio della propria relazione, indicando inoltre se il 'problema' che li spinge a mettersi in discussione è la differenza di età, la gelosia, un tradimento, problemi familiari o la verifica della solidità del rapporto in genere. Infine, è necessario inviare una foto di coppia. Passando a Uomini e Donne, sia per il trono over che per quello classico, è necessario indicare dati personali, riferimenti di contatto, il motivo che spinge a chiedere di prendere parte alla trasmissione, allegando poi una propria foto e compilando l'autorizzazione relativa alla vigente normativa in tema di privacy.

Chi vuole può aggiungere il proprio contatto Skype e/o Facebook, ma anche il nome di chi si desidera corteggiare nel corso della trasmissione.