Al programma condotto da Barbara D'Urso ovvero "Live- Non è la d'Urso" andato in onda ieri sera su Canale 5 alle 21 circa è stata invitata Fernando Lessa, l'ultima eliminata del Grande Fratello Vip edizione numero 4. La modella brasiliana ha attaccato Antonella Elia ma non è stata la sola. Contro di lei, infatti, si sono scagliate anche Valeria Marini ed Enrica Bonaccorti. Ma vediamo cosa è accaduto e quali sono stati i toni.

Fernanda Lessa e il suo sfogo

L'ultima eliminata del GFVip 4 ovvero Fernanda Lessa è stata invitata all'interno della trasmissione di Barbara D'Urso ed ha ammesso che dentro la casa nessuno di loro ha capito quanto fosse grave l'emergenza Coronavirus.

Lei ,ad esempio, credeva che fosse come la Dengue a Rio. La donna ha parlato poi di Antonella Elia ed esattamente della lite avuta con lei. Ha spiegato che la scena che tutti hanno visto in tv è stata molto brutta e che per colpa dello strattonamento della Elia ha rimediato anche un brutto livido sul braccio.

La Lessa ha chiarito inoltre di non voler avere niente a che fare con il fidanzato di Antonella (che era in collegamento con la D'Urso) che l'ha provocata. Pietro Delle Piane ha infatti evidenziato che il marito della Lessa avrebbe tirato una testata alla Elia se fosse stato al posto della moglie.

Fernanda ha però difeso il marito dicendo che, conoscendola, si sarebbe aspettato un suo diverso comportamento.

Il parere di Valeria Marini

Anche Valeria Marini ha dichiarato di non essere contenta dalla piega che ha preso la trasmissione ed ha comunicato di dissociarsi dalle polemiche del fidanzato della Elia in quanto quest'ultima ha dato soltanto dei messaggi di aggressività e di cattiveria. Proprio per questo, secondo l'ex show girl, la bionda ex protagonista di Non è la Rai doveva essere squalificata.

Barbara D'Urso ha poi mandato in onda una clip in cui Senise ha raccontato di essere stato il motivo della discordia tra Valeriona e Antonella e la prima è rimasta totalmente senza parole. Ha comunicato infatti di non conoscere quell'uomo e di non aver mai avuto alcuna storia con lui.

Enrica Bonaccorti e le critiche ad Antonella

Al programma condotto da Barbara D'Urso ha detto la sua anche Enrica Bonaccorti che negli anni novanta conduceva la trasmissione "Non è la Rai" in cui tra le protagoniste c'era anche l'Elia.

In merito a quest'ultima ha comunicato che faceva e diceva le stesse cose come nel Grande Fratello. Enrica ha aggiunto inoltre di ritenere che il temperamento di Antonella è quello di ragazzina di 11 anni e non quello di una donna di 56 anni e per questo andava squalificata. Ha concluso, infine, dicendo che se avesse avuto un bel carattere Antonella avrebbe fatto di sicuro un altro tipo di carriera perché era brava.