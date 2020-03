Gli autori del Grande Fratello Vip 4 hanno deciso di aggiornare i concorrenti rimasti nella casa più spiata d'Italia sull'emergenza legata al Coronavirus. Considerata la situazione, alcuni gieffini hanno reagito in malo modo. Paola Di Benedetto, Fernanda Lessa, Sossio Aruta e Andrea Denver sono scoppiati in lacrime dalla tensione. Antonio Zequila invece, ha sottolineato che non ha più senso continuare il gioco in queste condizioni. Fabio Testi invece, ha capito che in questo momento i telespettatori hanno voglia di spensieratezza.

Nella giornata di martedì 10 marzo i concorrenti ancora "reclusi" nella casa di Cinecittà si erano in effetti chiesti come fosse proseguita all'esterno la vicenda sul Covid-19. Paolo Ciavarro era apparso piuttosto preoccupato ma aveva cercato di sdrammatizzare. Sossio Aruta invece aveva parlato di campionato giocato a porte chiuse, il tutto mentre Adriana Volpe chiedeva chiarezza sull'argomento.

Il GF comunica l'avanzare del virus in Italia

Il Grande Fratello Vip 4 ha così chiamato in confessionale i concorrenti rimasti in gioco.

I primi ad essere informati sull'avanzare dell'emergenza in Italia sono stati gli uomini; poi è stato il turno delle donne. Non è chiaro cosa sia stato detto ai gieffini, ma pare che gli autori abbiano mostrato la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in cui tutta Italia è stata dichiarata zona protetta.

Dopo essere venuti a conoscenza del quadro dell'Italia, Patrick ha ammesso di avere già intuito che la situazione non era rosea.

Sossio Aruta che invece sapeva della situazione in cui versava il paese asiatico, ha dichiarato: "Siamo come la Cina all'inizio". A pensarla in modo diverso è stato Antonio Zequila: "A questo punto possiamo anche andarcene". Per l'attore campano se l'Italia e il mondo si trova in uno stato d'emergenza, non ha senso continuare il gioco: "Mi passa la voglia". Fabio Testi a caldo ha invece pensato che in un momento difficile per il Bel Paese i telespettatori vogliono essere intrattenuti: "Deve cambiare il registro, gli autori ci dessero delle direzioni".

Poco dopo gli autori del reality-show hanno radunato gli inquilini della casa più spiata d'Italia in salotto mostrando loro un messaggio inviato dai rispettivi familiari. Tutti i parenti hanno incitato i gieffini a proseguire il loro percorso e li hanno rassicurati sul proprio stato di salute. Inoltre è emerso che ogni concorrente può entrare in confessionale e chiedere maggiori informazioni sullo stato di saluto dei propri affetti.

La gaffe di Valeria Marini

Nel pomeriggio di martedì 10 marzo, mentre i concorrenti si confrontavano sull'emergenza legata al Coronavirus, Valeria Marini è stata protagonista di una vera e propria gaffe.

La showgirl sarda ha affermato di aver chiesto più volte alla produzione aggiornamenti in merito al Covid-19. Poco dopo la gieffina ha aggiunto: "Mi hanno detto che la situazione è migliorata", ma le affermazioni della Marini erano del tutto errate. Paolo Ciavarro preoccupato aveva chiesto delucidazioni, mentre Antonella Elia aveva rivelato che se la vicenda fosse peggiorata li avrebbero fatti uscire dalla casa. Infine Adriana aveva ribadito che si tratta di questioni di salute e che quindi voleva conoscere la verità.