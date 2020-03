Leonardo Greco è risultato positivo al tampone sul Coronavirus. L'ex tronista di Uomini e donne, dopo aver effettuato due tamponi, si è sottoposto ad un terzo tampone che è risultato decisivo. Il giovane 37enne già da qualche giorno si trova ricoverato all'ospedale Luigi Sacco di Milano, proprio perchè gli è stata riscontrata una polmonite interstiziale.

Per chi non lo conoscesse, Leonardo Greco è divenuto celebre nel piccolo schermo per aver ricoperto il ruolo di tronista nella stagione 2010-2011.

L'ex protagonista del dating-show di Canale 5 uscì dal programma con Diletta Paliano, con la quale è rimasto fidanzato per oltre sei anni.

Leonardo dall'ospedale: 'Bisogna essere uniti'

Nella giornata di martedì 10 marzo, Leonardo Greco aveva postato uno scatto su Instagram in cui si mostrava in un letto d'ospedale. Il giovane senza troppi giri di parole aveva affermato di essere ricoverato perché aveva dei sintomi riconducibili al Coronavirus: febbre e polmonite interstiziale. Dopo due tamponi risultati negativi, il terzo ha evidenziato una positività al Covid-19.

Il giovane nel suo nuovo messaggio pubblicato sui social, ha in primis voluto ringraziare tutti coloro che gli avevano inviato dei messaggi d'affetto: "La solidarietà fa bene al cuore e all'anima". Poi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha affermato: "Lo dico senza vergognarmene, senza aver paura. Lo dico solo per far riflettere le persone".

Leonardo Greco ha puntualizzato che questo virus colpisce tutti senza distinzione di colore, età o portafoglio.

Secondo il 37enne è possibile sconfiggere il Coronavirus solamente tutti insieme: "Bisogna essere uniti e volersi bene".

L’appello dell’ex tronista di U&D ai giovani

Mentre si trovava in attesa del risultato del terzo tampone, Leonardo Greco aveva lanciato un appello ai suoi fan. L'intento dell'ex tronista era quello di invitare i giovani a non trasgredire le regole. Secondo Greco il momento che sta vivendo l’Italia non è né un gioco né uno scherzo: “Non si ammalano solo le persone anziane”.

Per questo motivo il giovane ha invitato anche i ragazzi a limitare gli spostamenti, per il proprio bene e per quello dei loro cari.

Nell'appello ai suoi seguaci, Leonardo Greco ha precisato di essere sempre stato un tipo sportivo e un salutista. Sebbene il giovane sia sempre stato attento al suo stile di vita, il Covid-19 ha colpito anche lui: "Mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare".

In poco tempo il post dell'ex tronista ha ricevuto numerosi messaggi d'affetto con una serie di auguri di una pronta guarigione.