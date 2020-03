Una vita, la Soap TV iberica che va in onda dal 2015, sta continuando a tenere alta la soglia di ascolti su Canale 5. Gli spoiler relativi alle puntate in onda da domenica 15 a sabato 21 marzo, rivelano che Samuel Alday manderà a monte la festa di fidanzamento di Lucia Alvarado e Telmo Martinez. Ramon Palacios, invece, sarà rilasciato dopo aver causato una ferita a Felipe Alvarez Hermoso.

Una Vita, trame settimanali 15-21 marzo: Tito ha una lesione celebrale, Inigo disperato

Le Anticipazioni Tv di Una Vita, inerenti alle puntate in programma dal 15 al 21 marzo rivelano che, Felipe si renderà conto del fatto che Ramon, distrutto per il decesso di Trini, sta provando a togliersi la vita.

Per questo motivo, l'Alvarez Hermoso si recherà subito nell'abitazione del Palacios dove, durante l'intento di salvare l'amico, verrà involontariamente ferito da un colpo d'arma da fuoco. Intanto Tito avrà uno svenimento proprio nel bel mezzo di un incontro di boxe: qui I dottori scopriranno che ha una lesione celebrale che potrebbe farlo morire. Per questo motivo, il giovane non potrà più svolgere combattimenti. D'altro canto, Inigo si dispererà in quanto senza gli incontri sul ring di Lazcano non avrà la possibilità di pagare le rate del debito che ha esteso con l'usuraio.

Una Vita al 21 marzo: Ramon viene rilasciato, Felipe si riprende

Gli spoiler di Una Vita in programma la prossima settimana, svelano che Betan esigerà che Samuel compi un omicidio per conto suo, adesso che Filo è in prigione, così che possa restituirgli il denaro dei Marchesi di Valmez che gli ha promesso garantito in passato. Nel frattempo Lolita assumerà Fulgencia, la tata che si occuperà della piccola Milagros, tuttavia la degenza in ospedale di Felipe per la ferita d'arma da fuoco che ha riscontro, Celia si mostrerà irritata per la decisione che ha preso l'ex cameriera.

Leonor cercherà di rassicurare Inigo, facendogli sapere che se fosse necessario sarà lei a prestargli il denaro. Mendez rilascerà Ramon, dopo essersi accertato che il colpo che ha inflitto l'Alvarez Hermoso è stato accidentale. Malgrado ciò, il Palacios si sentirà in colpa per ciò che ha causato al suo amico. Quest'ultimo, dopo l'operato immediato dei dottori, incomincerà a riprendersi poco alla volta: vicino a lui, però, ci sarà Lucia e non sua moglie.

Una Vita: Samuel offende Lucia e Telmo e poi se la prende con Felipe

Sempre dalle trame di Una Vita, in onda fino al 21 marzo 2020 su Canale 5 si evince che Felipe stanco per la mancanza di attenzione di Celia verso i suoi confronti prenderà atto che per lei ormai esiste solamente Milagros. Intanto Telmo domanderà all'Alvarez Hermoso se può rendere ufficiale la sua relazione d'amore con Lucia, a questo punto l'avvocato gli suggerirà di agire con cautela per non suscitare i pettegolezzi degli abitanti di Acacias 38. In tutti i casi, Martinez e l'Alvarado sceglieranno di fare di testa loro, seppur la ragazza penserà sia coretto parlarne prima con Samuel di ciò che sta accadendo.

L'Alday non apprezzerà per niente il buon gesto, infatti le farà sapere che, un giorno, la sua vendetta si verserà su di lei. Malgrado ciò, l'indomani stesso i due fidanzati prepareranno una merenda a La Deliciosa per formalizzare il loro fidanzamento. Purtroppo, la festa verrà interrotta da Samuel, che oltre a offendere gli innamorati, se la prenderà anche con Felipe accusandolo di essere un codardo. Al fine dei molti diverbi, Fulgencia entrerà nella stanza di Celia e, turbata da quello che vedrà, fuggirà dall'abitazione. Per finire, Padre Bartolomè cercherà tra i fascicoli dell'ordine dei certificati che possano mettere a repentaglio Espineira: qui fata una scoperta molto rischiosa.