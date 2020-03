Mercoledì 11 marzo su Canale 5 è stata trasmessa la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 4. Tra i vari argomenti trattati durante la serata, Paolo Ciavarro ha ricevuto un messaggio da parte di Clizia Incorvaia.

I due ragazzi in settimana hanno trascorso il loro primo mesiversario a distanza. Come ormai noto, l'influencer siciliana ha dovuto abbandonare la casa più spiata d'Italia, a causa delle frasi contro Andrea Denver. Il 28enne romano invece è ancora in gara.

Clizia sorprende Paolo con un messaggio

Paolo Ciavarro in settimana ha mostrato dei segni di insofferenza per la lontananza da Clizia Incorvaia. Ma non solo: il figlio di Eleonora Giorgi è sembrato molto preoccupato, per quanto sta accadendo in questo momento in Italia. Nel corso di una chiacchierata con Patrick Ray Pugliese, il 28enne aveva affermato: "Terribile non sapere". Ciavarro jr infatti è impaziente di sapere se la liaison con la sua ex coinquilina, fuori dalla casa di Cinecittà possa spiccare il volo o meno.

In occasione della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, quando Paolo è entrato in confessionale per rivelare il suo nominato ha ricevuto una comunicazione da parte del conduttore. Alfonso Signorini ha comunicato al gieffino di dovergli leggere assolutamente un messaggio, ricevuto da Clizia.

"Caro Paolo tre giorni fa era il nostro mesiversario.. Ti ho festeggiato guardando la luna, nostra complice e ruffiana come sempre".

Il messaggio della giovane, poi prosegue: "Mi manchi, vorrei viverti ma so che arriveranno momenti unici per noi". L'influencer nata a Pordenone ha cercato di tranquillizzare Paolo: "Io sto bene, sei il mio primo pensiero". Infine la 39enne ha fatto sapere a Ciavarro, di aspettarlo fuori dal reality-show per dargli il bacio numero 3151.

Paolo Ciavarro nonostante sia apparso in evidente stato di imbarazzo, è rimasto spiazzato per la dedica romantica.

Il gieffino ha ringraziato Signorini, per averlo messo al corrente di questo bellissimo messaggio. Poi, ha aggiunto di sentire molto la mancanza di Clizia.

Lo sfogo di Paolo

In settimana Paolo Ciavarro era stato protagonista di uno sfogo. Il giovane parlando con Patrick, ha affermato che restare nella casa del GF per altri 50 giorni lontano da Clizia Incorvaia, è davvero una prova difficile. Nel frattempo, il gieffino ha ammesso di voler essere forte e di essere felice per le emozioni che sta provando in questo momento. Infine il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ha confidato all'ex inviato di Striscia la Notizia: "Io e lei abbiamo vinto".

Nonostante Paolo fosse venuto a conoscenza in un secondo momento della reale età di Clizia, il giovane ha ammesso che per lui non è affatto un problema. Al contrario Ciavarro jr è pronto a vivere lontano dalle telecamere la sua storia d'amore con la Incorvaia.