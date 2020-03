Il GF Vip è una delle poche trasmissioni che continua ad allietare i telespettatori in seguito al coronavirus che ha messo in ginocchio l'Italia ed anche i suoi palinsesti televisivi. Alfonso Signorini, però, ha comunicato la decisione degli autori del programma di voler chiudere anticipatamente proprio in seguito alla forte emergenza sanitaria che vige nel nostro paese.

Reazioni diversificate al GF Vip

I concorrenti del GF Vip hanno saputo ufficialmente che dovranno lasciare la casa prima del 27 aprile e, con ogni probabilità, l'8 aprile così come previsto sin dall'inizio della messa in onda del reality show.

Le decisioni di Mediaset sono cambiate in seguito. L'Isola dei Famosi è stata posticipata al prossimo anno e, considerando gli ottimi ascolti del Grande Fratello Vip 4, si era pensato di prorogare al 27 aprile.

Gli inquilini della casa più spiata d'Italia hanno reagito diversamente alla notizia di dover uscire prima. C'è chi ha mostrato tanto sgomento e preoccupazione ma c'è chi come Fernanda Lessa ha tirato un sospiro di sollievo in quanto meditava un ritiro anticipato dal reality. Infatti, la modella brasiliana, nelle ultime ore, pensava di voler ritornare dalla sua famiglia soprattutto dopo le notizie apprese circa il coronavirus.

L'idea di anticipare la finale agli inizi di aprile ha fatto sì che la Lessa ritornasse sui suoi passi decidendo di continuare il percorso fino alla fine.

Sossio infuriato al GF Vip

L'unico calciatore presente in questa quarta edizione del GF Vip è Sossio Aruta. Quest'ultimo, nelle ore di sgomento generale a causa del Covid-19, si è irato soprattutto in seguito al video messaggio del marito di Fernanda Lessa che ha puntato il dito proprio contro di lui e contro Paola Di Benedetto.

In particolare, il compagno di Ursula, ha avuto parole molto forti etichettandolo come un "troglodita".

Sicuramente le accuse mosse dal marito di Fernanda hanno sortito un effetto molto forte all'interno della casa. I concorrenti, infatti, dopo aver appreso la notizia del coronavirus, stanno vivendo questa esperienza con meno spensieratezza rispetto agli inizi.

Un GF Vip che resterà nella storia

La quarta edizione del GF Vip resterà nella storia soprattutto per il periodo storico che stiamo vivendo noi tutti.

Infatti, per la prima volta in assoluto, si è verificata un'emergenza sanitaria così forte da dover dichiarare la pandemia. Negli anni scorsi della messa in onda del reality show, vi erano stati altri momenti più o meno difficili come il terremoto ed altre notizie che lasciarono gli italiani in sgomento.

Il coronavirus è sicuramente un virus che sta causando molti danni e non solo in Italia. Infatti, nonostante il numero dei contagiati sembrerebbe crescere sempre, anche negli altri Paesi il virus sta muovendo rapidamente i suoi passi. Basti pensare che, il presidente della Repubblica francese, Macron, ha deciso di seguire la linea italiana.

Stesso discorso vale per la Spagna. Ancora in sordina le decisioni del Regno Unito.