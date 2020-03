Nella casa del Grande Fratello VIP non c’è mai tregua: gli equilibri ormai sono rotti e basta davvero poco per andare su tutte le furie. Questa mattina tra Sossio e Teresanna c’è stato un forte litigio a causa dei peli lasciati dal calciatore in bagno dopo la depilazione.

La dinamica del litigio tra Sossio e Teresanna

L'episodio abbastanza futile sembrava essere stato risolto sul nascere: infatti, quando l’ex tronista di Uomini e Donne aveva fatto notare a Sossio la sua dimenticanza, quest'ultimo aveva ripulito.

Tuttavia, mentre Sossio era sdraiato in giardino a prendere il sole, Teresanna, impegnata con Antonio Zequila a pulire la zona della veranda, ha ripreso il discorso, iniziando a lanciare una serie di battutine al veleno contro Sossio: ‘questi pensano di stare al Lido Mappatella, prendono il sole, ma hanno capito dove stanno?’. Battute che hanno mandato letteralmente su tutte le furie Sossio, che ha immediatamente alzato i toni nei confronti dell’inquilina napoletana.

Aruta contro Teresanna: ‘Lasciami stare, mi girano le scarole’

Sossio si è sentito chiamato in causa dalle frecciatine della Pugliese e, in pochi minuti, ha sbottato alzando i toni: ‘Ti avviso, mi hai già rotto le scatole, lasciami stare!’, ha detto Sossio. Teresanna, dal canto suo, non ha esitato un attimo a rispondere a modo al suo compagno d’avventura: ‘Mi devo mettere paura? Ti senti chiamato in causa?

Non era riferito a te, stavo scherzando con Antonio’.

La bella napoletana ha poi aggiunto: ‘Ti depili ovunque e sono io che rompo le scatole?’. Insomma, parole molto forti tra i due concorrenti che hanno interrotto la tranquillità della mattinata nella casa del Grande Fratello VIP. La lite però non è si placata e i toni si sono fatti sempre più aspri: ‘Non alzare la voce bella, sei una di quelle che lascia sempre i mozziconi in giro, guarda bene’ ha urlato Aruta.

Paolo Ciavarro e Andrea Denver intervengono per placare gli animi

Appena i toni si sono alzati, gli altri concorrenti hanno cercato di placare gli animi, dividendo i protagonisti della discussione. La situazione è totalmente degenerata e inutili sono stati i tentativi di Paolo Ciavarro e di Andrea Denver che hanno tentanto di far ragionare Sossio e Teresanna. La discussione ha fatto esplodere anche Fabio Testi che è apparso visibilmente infastidito dai toni usati dai concorrenti napoletani. L’attore, infatti, ha cercato di far capire a Sossio che litigare per delle cose frivole, in un momento molto delicato e complicato per l’Italia, non è il caso e ha invitato entrambe le parti a deporre l’ascia da guerra.

Insomma, in casa la pressione è davvero alta. Dopo le liti tra Antonella Elia e Valeria Marini, a complicare la vita degli altri inquilini si aggiungono anche Teresanna e Sossio. Sicuramente di questa lite si parlerà mercoledì sera durante la diretta settimanale del Grande Fratello VIP.