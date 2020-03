Da quando gli inquilini del Grande Fratello Vip 4 sono stati messi al corrente dell'emergenza che sta vivendo l'Italia, molti gieffini sono apparsi destabilizzati. Nelle scorse ore Paolo Ciavarro è sembrato piuttosto preoccupato: il 28enne romano ha infatti riferito ad Antonio Zequila di essere in ansia per la sua mamma.

Lo scorso lunedì 10 marzo, gli autori del reality-show di Canale 5 hanno deciso di aggiornare i concorrenti, in merito all'emergenza sul Covid-19. La produzione ha chiamato in confessionale prima gli uomini della casa, poi le donne.

Con tutta probabilità ai gieffini è stata mostrata la conferenza stampa del presidente del Consiglio, in cui è stata dichiarata tutta Italia "zona protetta".

Lo sfogo di Paolo Ciavarro

I concorrenti del GF, dopo essere venuti a conoscenza dell'emergenza che sta vivendo l'intera Nazione hanno reagito in malo modo. In particolare Paolo Ciavarro parlando con Antonio Zequila è sembrato molto preoccupato: "La situazione è davvero grave".

Il gieffino ha raccontato all'attore campano che il 12 marzo è il compleanno di suo fratello.

A causa di quanto sta accadendo in Italia, Eleonora Giorgi che abita fuori Roma con tutta probabilità non è potuta andare a cena con suo figlio, come fa sempre. Paolo ha raccontato ad Antonio che aveva chiesto agli autori di recapitare un messaggio per la sua mamma, invitandola ad andare a comprare dei vestiti nuovi. Adesso che la situazione è precipitata, Ciavarro jr ha chiesto al reality-show di recapitare un altro messaggio all'attrice italo-ungherese: "Spero che mia madre non faccia cavolate e stia a casa".

Le parole del concorrente romano sono state molto apprezzate dal popolo del web. In poco tempo all'indirizzo del gieffino, sono arrivati numerosi messaggi di sostegno.

Il crollo del figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro

Dopo la chiacchierata con Antonio Zequila, Paolo Ciavarro è rimasto solo. Il gieffino a causa della tensione è scoppiato in lacrime. Nei giorni scorsi il giovane, oltre ad essere preoccupato per i suoi genitori, aveva pensato anche alla sua nuova fiamma.

Il giovane, parlando con Patrick, aveva ammesso che per lui è terribile non sapere cosa sta accadendo fuori dalla casa più spiata d'Italia. Visto lo stato d'animo in cui si trovava Paolo Ciavarro, Alfonso Signorini nella sedicesima puntata del reality gli ha recapitato un messaggio da parte della Incorvaia.

Clizia Incorvaia non solo ha cercato di tranquillizzare il suo fidanzato, ma gli ha fatto sapere che non vede l'ora di riabbracciarlo e viverlo lontano dai riflettori. Le parole dell'ex gieffina sono state molto apprezzate da Paolo, ma i momenti di sconforto per il giovane a quanto pare non mancano.