Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fortunatissima soap opera Il Paradiso delle signore, che continua ad ottenere dei risultati d'ascolto molto importanti. La serie tornerà in onda a partire dal prossimo lunedì 16 marzo con la messa in onda delle nuove puntate che si preannunciano ricche di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati su Riccardo, il quale finalmente maturerà una decisione definitiva su chi scegliere tra Ludovica e Angela e alla fine cederà il suo cuore alla bella Venere.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 16-20 marzo: Riccardo rifiuta Ludovica per Angela

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle signore fino al 20 marzo 2020, rivelano che per Riccardo arriverà il momento della scelta finale.

Le due donne che gli hanno fatto battere il cuore sono Ludovica e Angela ma alla fine l'uomo deciderà di concedere il suo amore alla dolce Venere, che l'ha letteralmente rapito. Peccato, però, che Ludovica non resterà a guardare: la donna, infatti, ha in serbo per lui una 'brutta' sorpresa, studiata nei minimi dettagli con l'astuta Adelaide.

Intanto Angela sembrerà alquanto angosciata dalla decisione che ha preso Riccardo. Gli spoiler della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che la donna non si sentirà all'altezza della situazione e ritiene quindi di non essere la persona adatta per stare al fianco di un uomo ricco e nobile come Riccardo.

Ecco perché non riesce a viversi bene questa relazione: non si sente all'altezza di una famiglia simile.

Il giovane, però, è innamorato follemente di Angela e non ha alcuna intenzione di 'gettare la spugna' e quindi di lasciarsela scappare. E poi potrà pur sempre contare sul sostegno e sull'appoggio di papà Umberto, che fa il tifo per questa storia d'amore. I due riusciranno a lasciarsi andare e a vivere serenamente la loro relazione?

Marta scopre che non può più avere dei figli

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda fino al 20 marzo 2020 rivelano che per Gabriella arriverà un momento difficile da affrontare. La donna, infatti, verrà travolta dalle critiche sulla nuova collezione e per lei non sarà facile attutire il colpo.

Occhi puntati anche su Rocco che apparirà sempre più triste e sconsolato.

E così Irene proverà ad avvicinarsi come amica a lui, per cercare di tirargli un po' su il morale e magari fargli tornare anche il sorriso in questo periodo così buio. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della prossima settimana della soap rivelano che per Marta e Vittorio arriverà un verdetto a dir poco choc da parte dei medici, che scombussolerà la coppia. Marta, infatti, scoprirà di non poter più avere dei bambini.