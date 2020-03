Il Paradiso delle Signore 4 è arrivato quasi al termine della prima settimana di marzo e molte sorprese sono pronte ad emozionare i telespettatori.

Nella puntata che andrà in onda giovedì 5 marzo Silvia e Luciano sceglieranno di tutelare Federico, fingendo una serenità familiare, e salvare le apparenze. Nel frattempo, Angela rivelerà anche a Gabriella di avere avuto un figlio, mentre Riccardo cercherà un modo per far incontrare il bambino con la sua amica. Federico organizzerà un brindisi in caffetteria, ma tra i presenti non ci sarà Gabriella, impegnata con Cosimo.

Rocco, invece, si farà accompagnare da Marina.

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 5 marzo, Luciano e Silvia resteranno insieme

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 per la puntata di giovedì, 5 marzo, raccontano che nella famiglia Cattaneo la tensione continuerà ma Luciano e Silvia prenderanno una decisione. Per il bene di Federico, che ha già dovuto affrontare il dramma della paralisi che lo ha reso invalido a vita, i due coniugi sceglieranno di fingere tranquillità.

Purtroppo, per loro non sarà semplice nascondere in maniera impeccabile i loro problemi di coppia.

Nel frattempo, per Angela saranno giorni importanti, dopo aver scoperto che Matteo, il suo bambino, è stato adottato. La ragazza, dopo aver parlato con Roberta, confiderà anche alla sua amica Gabriella la sua difficile e dolorosa situazione.

Riccardo Guarnieri, intanto, si adopererà affinché Angela possa incontrare suo figlio e abbracciarlo almeno una volta: a questo proposito, metterà in atto un piano.

Per le anticipazioni di giovedì, al Paradiso delle Signore Rocco e Marina usciranno ancora

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 5 marzo, rivelano che, nella puntata di giovedì, Federico sarà molto felice. Ignaro dei problemi che tormentano i suoi genitori, il giovane Cattaneo sarà soddisfatto della sua vita lavorativa. Per questo motivo, il ragazzo organizzerà un brindisi tra amici in Caffetteria per festeggiare il suo primo articolo scritto per le Frecce Tricolori.

Alla festa arriveranno Rocco e Marina, al loro secondo appuntamento, e saranno presenti tutti gli amici più cari di Federico, tranne una. Gabriella, infatti, nonostante avesse promesso a Salvatore di raggiungere gli amici in Caffetteria, non ci sarà per ragioni lavorative. La stilista sarà impegnata fino a tardi con Cosimo.

L'appuntamento con gli episodi de Il Paradiso delle Signore 4 è su Rai 1, a partire dalle ore 15:40, dal lunedì al venerdì. Inoltre, è possibile seguire le puntate della soap anche sulla piattaforma RaiPlay, in modo gratuito.