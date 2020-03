Pago e Serena Enardu tornano a far parlare di sé dopo essere stati eliminati due settimane fa dalla casa del Grande Fratello Vip. La coppia, infatti, è stata oggetto delle critiche di Patrick Ray Pugliese. In particolare, l'uomo ha accusato il duo di essere una coppia negativa, a causa dei litigi che li avevano visti protagonisti all'interno del programma, condotto da Alfonso Signorini.

Patrick, confessioni con Sara Soldati al Gf Vip

Patrick Ray Pugliese è senza dubbio uno dei candidati alla vittoria del montepremi finale del Grande Fratello Vip.

Oggi, l'uomo si è lasciato andare a delle confessioni con la modella Sara Soldati, approfittando della giornata particolarmente uggiosa per la pioggia copiosa su Roma. Il dj, infatti, è tornato ad esprimere la sua opinione su Pago e Serena Enardu durante una chiacchierata in veranda, in attesa della quindicesima puntata, in onda oggi 2 marzo su Canale 5.

A tal proposito, Sara mossa dalla curiosità ha chiesto a Patrick di rivelargli alcuni aneddoti sulla coppia di Temptations Island. Ray Pugliese, senza farsi pregare due volte, ha dichiarato che il cantante si è rimesso con Serena all'interno della casa di Cinecittà, visto che era single fino a poco tempo prima.

Inoltre, ha riferito che Pacifico Settembre aveva accusato moltissimo la mancanza dell'Enardu, tanto da sperare nel suo ingresso nel Reality Show.

Patrick attacca Serena e Pago al Grande Fratello Vip

La coppia Serena-Pago continua a far parlare gli inquilini del Grande Fratello Vip, nonostante siano usciti entrambi della gioco. In particolare, Ray Pugliese ha sentenziato che l'Enardu e il cantante erano una coppia negativa, visto che facevano altro che litigare all'interno del programma di Canale 5.

Uno dei motivi, per il quale i fans del Gf Vip li hanno eliminati dai giochi. Infine, Patrick si è rivelato dispiaciuto per Pacifico Settembre, in quanto si è bruciato come un fiammifero ed aveva tutte le carte in regola per arrivare in finale, prevista per il 27 aprile.

Il cantante contro Ray Pugliese: 'È stato brutto da vedere'

Nel frattempo, il cantante sardo è stato nei giorni scorsi ospite di Verissimo, insieme a Serena Enardu.

A tal proposito, Pago ha parlato della sua esperienza televisiva al Grande Fratello Vip, della ritrovata complicità con la fidanzata e sopratutto del rapporto che aveva con gli altri concorrenti della casa di Cinecittà. In particolare, Pacifico Settembre si è scagliato contro Ray Pugliese che doveva comportarsi in modo diverso durante la lite furibonda con Antonella Elia. A tal proposito, ha affermato che è stato molto brutto da vedere, tanto da essersi sentito molto a disagio in quel frangente.