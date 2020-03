Antonella Elia è indubbiamente tra i concorrenti più discussi del Grande Fratello Vip 4. I suoi atteggiamenti nei confronti degli altri coinquilini stanno dividendo la casa ma anche il mondo dei social. In queste ore, Rita dalla Chiesa ha pubblicato su Twitter un messaggio d'incoraggiamento per la 56enne torinese, ma è stata travolta dalle critiche degli altri utenti.

Rita dalla Chiesa: 'Gioco perverso per buttarla fuori'

Antonella Elia è finita al centro delle polemiche per alcuni comportamenti nei confronti degli altri concorrenti che sarebbero risultati aggressivi.

Di recente, Rita dalla Chiesa ha postato un tweet in favore della showgirl piemontese, nel quale ha scritto: "Leggo cattiverie inaudite contro Antonella. È stata messa sotto pressione al GF da persone che conosco e sulle quali avrei tante cose da dire. Diffidate". Nelle battute finali del suo intervento, la conduttrice ha messo in guardia i telespettatori: "Stanno facendo un gioco perverso per buttarla fuori. Non ci cadete".

Le parole di Rita dalla Chiesa non sono piaciute a diversi utenti di Twitter.

Ad esempio, una persona ha risposto dicendo di essere un'amica della soubrette torinese, ma ciò non vuol dire che è pronta a difenderla anche quando commette palesemente degli errori.

Un'altra utente, invece, ha chiesto polemicamente all'ex presentatrice di Forum come giustifica la simulazione della Elia dello spintone subito da Patrick, sottolineando che se non ci fossero state le telecamere, il concorrente di origini iraniane sarebbe stato accusato ingiustamente di aver maltrattato una donna.

Qualcun altro ha invitato Rita dalla Chiesa a dare un eventuale giudizio positivo su Antonella solo dopo aver seguito attentamente il programma, mentre c'è stato anche chi ha sottolineato che la 56enne di Torino offende ogni giorni sia uomini che donne, dunque non può essere definita come una vittima.

Non è mancato chi ha puntato il dito contro Alfonso Signorini che, insieme alla produzione del GF Vip, starebbe approfittando delle debolezze della Elia per mantenere alti gli ascolti Tv del programma.

A proposito del presentatore, ricordiamo che è stata lanciata anche una petizione su chance.org per far sì che venga rimosso dal ruolo di conduttore del programma. Sui social network, invece, negli ultimi giorni sta spopolando l'hashtag #signorinifuori.

Alcuni concorrenti del GF Vip sono stanchi di Antonella Elia

La presenza e i comportamenti di Antonella Elia stanno generando un certo malcontento tra alcuni inquilini della casa più spiata d'Italia.

Fabio Testi ha detto palesemente alla soubrette torinese che ormai non sta facendo altro che mettere a disagio gli altri. Paolo Ciavarro ha ripreso Antonio Zequila per essersi offerto come complice della Elia di uno scherzo che avrebbero voluto fare a Valeria Marini: "Antonella vuole provocare dei litigi - ha affermato il figlio di Eleonora Giorgi - è inutile che poi faccia la vittima".

Fernanda Lessa senza giri di parole ha accusato la produzione di non mostrare le immagini in cui la Elia si rende protagonista di attacchi e offese nei confronti dei coinquilini. Licia Nunez, invece, ha chiuso qualunque tipo di rapporto con Antonella perché l'avrebbe minacciata in diretta: "Da allora mi è indifferente".