Le anticipazioni delle puntate di Beautiful, che andranno in onda da domenica 8 a sabato 14 marzo, informano i telespettatori della presenza di moltissimi colpi di scena che, sicuramente, riusciranno a catturare l'attenzione dei numerosissimi fan della soap opera statunitense. A iniziare da Zoe e Xander, che si scambieranno un bacio appassionato. Taylor, invece, cercherà di convincere Steffy a non partire per l'Europa con le due bimbe. Flo faticherà a mantenere il segreto sullo scambio di culle e vorrà rivelare tutto a Hope.

Di seguito i dettagli degli episodi che verranno trasmessi dall'8 al 14 marzo.

Anticipazioni Beautiful dall'8 al 14 marzo: Flo vuole raccontare la verità su Beth a Hope

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che ci sarà un momento romantico e carico di passione tra Zoe e Xander. I due si lasceranno travolgere dal desiderio e si scambieranno un bacio mozzafiato, ma la dolce atmosfera verrà rovinata da una notifica sul cellulare: Wyatt ha pubblicato sui social network una foto che ritrae lui assieme a Flo.

Questa vicinanza spingerà Zoe a credere che Florence voglia rivelare tutta la verità sullo scambio di culle. Effettivamente la donna sarà davvero intenzionata a parlare con Hope, per metterla al corrente di quel segreto così ingombrante. Reese deciderà d'intervenire e di parlare con Flo e Zoe, per ricordare loro quanto sia importante che continuino a mantenere il silenzio.

Spoiler Beautiful: il riavvicinamento di Katie e Bill

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Steffy e Taylor avranno modo di trascorrere un pomeriggio insieme e di giocare con Kelly e Phoebe, dimostrando quanto amino immensamente le due bambine. Taylor però, durante la giornata, esprimerà la sua preoccupazione riguardo alla solitudine di Steffy: ritiene che non sia sano fare tutto da sola, senza chiedere mai aiuto a qualcuno.

Nel frattempo, Donna spingerà Katie a tornare con Bill. I due decideranno d'incontrarsi in un ristorante e passeranno delle ore piacevoli insieme, ma improvvisamente una notizia devastante rovinerà quel momento di chiacchiere e confidenze.

Gli spoiler di Beautiful, delle puntatet dall'8 al 14 marzo, rivelano che Steffy chiamerà Liam e Hope per confessargli la decisione di partire per l'Europa. Inoltre annuncerà che non avrà intenzione di viaggiare da sola, ma sarà intenzionata a portare con sé anche Phoebe e Kelly. Taylor, sconvolta da questa scoperta, cercherà di parlare con Steffy per spiegarle che le due bambine potrebbero rimanere molto turbate dalla lontananza dal padre.

Per questo motivo la Hayes convincerà, per l'ennesima volta, la giovane Forrester a tornare con Liam.