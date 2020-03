Il Grande Fratello Vip 4 è finito al centro dell'ennesima polemica. Secondo alcuni utenti del web gli autori, durante la diretta, non mostrerebbero tutti i video riguardanti Antonella Elia. Dei telespettatori hanno fatto delle segnalazioni al giornale online Fanpage.it: a finire sotto la lente d'ingrandimento è il comportamento della 56enne torinese durante le dirette h24. Lo scontro che ha coinvolto Antonella Elia, Valeria Marini e Fernanda Lessa ha lasciato molti strascichi. In settimana su Twitter numerosi utenti hanno lanciato l'hashtag #Signorinifuori, poiché convinti che il conduttore del reality-show di Canale 5 sia totalmente schierato con la showgirl.

Le segnalazioni su Antonella Elia

A finire sotto accusa sarebbero alcuni comportamenti che la gieffina avrebbe avuto nei confronti di alcuni dei suoi coinquilini. Il problema, secondo alcuni utenti, è che la produzione, durante la diretta del reality-show, non mandi in onda proprio tutto ciò che riguarda Antonella Elia.

TERESANNA e LICIA raccontano delle minacce di Antonella Elia #GFVIP



Fuori la protetta di Signorini e #signorinifuori pic.twitter.com/5Kuk9T6RrB — Francyska (@Franzyskaner) March 4, 2020

Un utente ha affermato che, nella quindicesima puntata, non sia stato mostrato un video in cui la Elia avrebbe strattonato Licia Nunez; il fatto sarebbe stato confermato anche dall'attrice in una chiacchierata con Teresanna.

Un altro telespettatore del GF invece sostiene che l'ex valletta di Non è la Rai in passato abbia raccontato agli altri coinquilini di aver legato il suo cane alla macchina per farlo correre. Infine un altro utente ha riportato una presunta minaccia della Elia ai danni di Licia, avvenuta nel corso dell'ultima puntata: "Stai attenta a te, vai a sederti".

Stando a quanto rivelato da Fanpage.it, non tutte le segnalazioni su Antonella Elia sono in grado di essere documentate.

Della presunta minaccia ne avrebbe parlato Licia Nunez, tanto da chiedere delle spiegazioni direttamente alla sua coinquilina: "Mi stai minacciando?"

Antonella Elia invita Adriana Volpe a stare lontana dalla Lessa

Altri utenti di Twitter avrebbero riportato altri episodi che vedono coinvolta Antonella Elia. In un video spuntato sul web, Antonella Elia avrebbe invitato Adriana Volpe a stare lontana da Fernanda Lessa: "Non sono carezze molto carine, mi sembrano un po' strane".

Antonella parla degli abbracci tra Adriana e Fernanda considerandoli “cose sporche” “cose strane” “mi fanno rivoltare le budella” #gfvip pic.twitter.com/GzJW6iPwSi — silviobat (@silviobat3) March 2, 2020

Inoltre Antonella Elia avrebbe pronunciato altre parole pesanti nei confronti di Licia Nunez. L'ex valletta di Non è la Rai, mentre si trovava in sauna con Andrea Denver e Asia Valente, dopo essere venuta a conoscenza che la Nunez in passato ha rischiato la vita, avrebbe affermato: "Stava morendo? Bene, sono contenta".

Antonella su Licia .

Asia: Licia stava morendo

Antonella: ah bene! Una coscienza esiste

Ci rendiamo conto lo squallore e vogliamo difenderla ancora ? @licianunez1 #GFVIP #licianunez pic.twitter.com/ZtPSh1N7zH — giulia (@GiuliaMilanese) March 3, 2020

Gli utenti che hanno riportato tali segnalazioni sperano che, il prossimo mercoledì 11 marzo (quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip), Alfonso Signorini non prosegua con quello che, a loro giudizio, è un atteggiamento di favoritismo verso Antonella Elia.