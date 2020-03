I concorrenti della casa del GF VIP si sono riuniti in giardino per mandare un messaggio ed un ringraziamento a tutti i medici e le persone che stanno combattendo contro il Coronavirus. Nel corso di tale momento di preghiera, Sossio Aruta ha preso la parola per chiedere scusa a Teresanna Pugliese per la lite che li ha visti protagonisti negli ultimi giorni.

La ragazza è rimasta piacevolmente colpita da tale gesto al punto che, non solo ha accettato le scuse, ma si è anche avvicinata al suo coinquilino per potergli stringere la mano e abbracciarlo.

Tutti i presenti, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di applaudire e condividere tale gesto.

Lo scontro tra Sossio e Teresanna

In questi giorni Teresanna Pugliese e Sossio Aruta avevano avuto uno scontro pesantissimo all'interno della casa del GF VIP. I toni in quel caso sono saliti alle stelle al punto da richiedere l’intervento anche degli altri protagonisti per placare la situazione. Il calciatore ha creduto che la sua coinquilina gli avesse dato del cafone alludendo al fatto che fosse solito balneare al Lido Mappatella, mentre l'ex tronista di Uomini e Donne ha smentito.

La Pugliese, infatti, ha ribadito di non aver fatto alcun riferimento al suo compagno d'avventura, pertanto, ha reputato la sua reazione assolutamente sconsiderata ed esagerata. In molti hanno esortato Sossio a chiedere scusa alla Pugliese, ma lui si è sempre rifiutato di farlo.

Aruta si scusa con la Pugliese

Poche ore fa, però, tutti i protagonisti si sono riuniti in giardino per fare una preghiera e ringraziare tutti coloro i quali si stanno dando molto da fare al di fuori della casa per fare fronte all'emergenza sanitaria.

Fabio Testi ha preso la parola per fare i dovuti ringraziamenti e poi è stato seguito dall'intervento di Sossio. Aruta, infatti, ha approfittato della presenza di tutti per porgere le sue più sentite scuse alla coinquilina napoletana. Il compagno di Ursula Bennardo ha esordito dicendo che le cose che stanno accadendo al di fuori sono decisamente più serie, per tale ragione è davvero stupido soffermarsi sulle fesserie che accadono in casa.

La reazione dell'ex tronista al gesto del coinquilino

In virtù di questo, il concorrente si è scusato con Teresanna per i toni adoperati. A quel punto, allora, la ragazza si è avvicinata a lui e gli ha stretto la mano. Dopo qualche secondo, i due si sono ricongiunti in un abbraccio molto sentito. I concorrenti hanno applaudito e in seguito è intervenuta anche Fernanda Lessa. L'ex modella brasiliana ha chiesto anche lei perdono ai coinquilini per gli sfoghi mattutini che è solita fare, ma tutti sono stati d'accordo nel dirle che non fosse neppure necessario scusarsi.