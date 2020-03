Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la TV Soap iberica che ogni giorno è seguita da oltre 2 milioni di telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda dal 22 al 27 marzo, rivelano che Jimeno Batan tornerà a minacciare Samuel Alday, mentre la balia Fulgencia scapperà da Acacias 38 dopo aver assistito ad una scena tra Celia Alvarez Hermoso e Milagros in camera sua. Infine, Ramon deciderà di fare pace con Felipe.

Una Vita, anticipazioni dal 22 al 27 marzo: Samuel insulta Lucia e Telmo

Le anticipazioni di Una vita, relative alle puntate in onda da domenica 22 a venerdì 27 marzo su Canale 5, rivelano che Samuel mediterà di vendicarsi di Lucia dopo aver reso pubblica la sua relazione con Telmo. L'uomo, infatti, arriverà ad insultare l'Alvarado e Martinez durante la festa di fidanzamento a La Deliciosa. Qui, il fratello di Diego non risparmierà offese terribili nei confronti di Felipe (Marc Parejo), tanto da giudicarlo un pusillanime per non essersi opposto alla relazione della cugina.

Ramon vuole fare pace con Felipe

Il Priore Espineira chiederà a Samuel di studiare un piano per entrare in possesso dell'eredità dei Marchesi di Valmez. Ramon, nel frattempo, sarà vinto dai sensi di colpa per aver sparato involontariamente a Felipe, arrivato in suo soccorso durante un maldestro tentativo di suicidio. In questo frangente, il Palacios sarà ben disposto a concedere il perdono all'avvocato.

Una Vita trame fino al 27 marzo: Fulgencia fugge da Acacias 38 per colpa di Celia

Le trame di Una Vita in onda fino al 27 marzo, raccontano che Celia (Ines Aldea) disapproverà il comportamento di Fulgencia, la balia assunta da Lolita per prendersi cura di Milagros. L'Alvarez Hermoso, infatti, riterrà che quest'ultima sia completamente incapace di soddisfare le richieste della neonata, tanto da farglielo presente alla Casado in svariate occasioni.

Ma ecco, che la situazione peggiorerà notevolmente, quando la tata assisterà ad una scena raccapricciante tra la madre di Tano e Milagros, tanto da spingerla a fuggire dal quartiere.

Jimeno obbliga l'Alday ad uccidere un cliente

Padre Bartolomè, invece, si metterà alla ricerca dei documenti compromettenti sul priore Espineira dopo aver partecipato ai funerali di Fra Guillermo. L'amico di Telmo, infatti, riuscirà a trovare qualcosa di veramente utile alle indagini, mentre Jimeno si farà di nuovo vivo con Samuel (Juan Gareda) per obbligarlo ad uccidere un cliente inadempiente. In questo modo, l'Alday potrà restituire la somma di denaro, che aveva chiesto a Batan per convolare a nozze con Lucia.

Una settimana, quindi, ricca di novità per gli amanti della soap opera ambientata ad Acacias 38.