Continuano le liti tra Valeria Marini e Antonella Elia all'interno della casa del GF Vip 4. I fatti: nel pomeriggio di martedì 2 marzo Valeria Marini ha cercato un avvicinamento tentando di spiegare ad Antonella Elia perché porta sempre con sé un rosario. Purtroppo però nel giro di pochi minuti tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 4 è avvenuto un nuovo scontro. La 56enne torinese ha lanciato un ultimatum alla sua "rivale", invitandola a non rivolgergli più la parola.

Antonella Elia avverte Valeria: 'Stammi lontana'

Mentre si trovava in giardino Valeria Marini si è avvicinata ad Antonella Elia per un chiarimento. La showgirl sarda ha affermato: “Sul discorso di ieri del rosario per me è davvero un oggetto importante, giuro che non era contro di te”. Fin da subito la Elia non ha creduto alle parole della sua coinquilina, tanto che l'ha invitata a non giurare il falso. La fidanzata di Pietro Delle Piane è convinta che il comportamento di Valeria sia stato solo una provocazione nei suoi confronti.

A quel punto la diretta interessata ha sottolineato di aver ricevuto uno spintone senza alcun motivo.

In poco tempo le due donne si sono rese protagoniste di un nuovo botta e risposta al vetriolo. L’ex ragazza di Non è la Rai è letteralmente sbottata contro la sua "rivale": "Sei la persona più codarda che ho conosciuto in vita mia". La replica della Marini non ha tardato ad arrivare tanto che per l'ennesima volta ha accusato Antonella Elia di pronunciare solo cattiverie e giudizi offensivi nei confronti della gente.

Visto che la situazione stava nuovamente degenerando, Antonella Elia ha deciso di tagliare corto lanciando un avvertimento a Valeria Marini: “Stammi lontana e parla con gli altri”. Inoltre prima di abbandonare definitivamente la discussione, la 56enne ha iniziato a pronunciare una serie di epiteti irripetibili verso la sua coinquilina.

A quanto pare tra le due concorrenti del GF Vip ancora non è arrivato il momento di deporre l'ascia di guerra.

Antonella Elia punta il dito contro Licia Nunez

Al termine della diretta della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia ha ammesso con molto rammarico di essere rimasta delusa dal comportamento di Licia Nunez. Secondo la 56enne torinese l'attrice si sarebbe schierata dalla parte di Valeria Marini solamente perché la ritiene più forte. In confessionale Antonella è stata così protagonista di un duro sfogo contro la Nunez: "Lei vuole arrivare in fondo senza di me. Licia è una macchina da guerra".

In realtà pare che Licia Nunez non si sia schierata dalla parte di nessuna delle due concorrenti. Al contrario Sossio Aruta in puntata si è schierato dalla parte di Antonella Elia: l'ex calciatore nella puntata di lunedì 1 marzo ha bacchettato infatti il comportamento di Valeria Marini e Fernanda Lessa, definendolo una provocazione ai danni della loro coinquilina.