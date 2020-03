Sono settimane che sul web si rincorrono le voci su una presunta rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone: se le riviste di Gossip si spingono addirittura ad ipotizzare un riavvicinamento tra l'influencer e l'ex Damante, lei preferisce restare in silenzio sulla sua chiacchierata vita privata. All'inizio di una diretta che ha fatto su Instagram questo pomeriggio, però, la romana ha informato i suoi fan di essere sola da quasi un mese: con queste parole la giovane avrebbe confermato l'addio al pilota di Moto GP.

Andrea Iannone e Giulia De Lellis lontani: le parole di lei

La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, iniziata l'estate scorsa sotto i riflettori, sarebbe finita: è questa la notizia che trapela dalla diretta Instagram che la ragazza ha fatto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 marzo. Mentre si truccava facendo compagnia ai suoi tantissimi fan, l'influencer ha voluto rispondere in modo piuttosto netto alle chiacchiere che sono circolate sul suo conto nell'ultimo periodo.

Anche se non è mai scesa nei dettagli e non ha mai nominato l'ormai ex compagno, la 24enne romana ha detto: "Sono tre settimane che mi vedete da sola, evito il discorso ma a buon intenditor poche parole".

Insomma, citando un popolare modo di dire, l'ex protagonista di Uomini e donne ha lasciato intendere che la relazione con il pilota di Moto GP è terminata quasi un mese fa, ovvero da quando i due hanno smesso di condividere contenuti social con le persone che li seguono sui social network.

"È vero che sono un personaggio pubblico, però non è detto che io debba dire tutto quello che succede nella mia vita privata", ha aggiunto Giulia qualche ora fa su IG.

Confermati i gossip sulla crisi tra Giulia De Lellis e il fidanzato

Sono bastate le poche cose che Giulia De Lellis ha detto nella diretta Instagram di oggi, per confermare i tanti gossip che sono circolati di recente sul suo conto.

Riviste scandalistiche come "Chi" e "Spy", infatti, da settimane sostengono che la relazione tra l'influencer e Iannone è in crisi profonda per svariate ragioni: lei ha preso in affitto una casa a Pomezia per stare vicino ai parenti, lui è rimasto a Lugano da solo.

La scelta dell'influencer di lasciare la lussuosa villa nella quale conviveva da mesi con il compagno, è un forte indizio a favore di un addio che in molti sospettavano e che nelle scorse ore pare aver trovato conferma nelle parole della diretta interessata.

Andrea Damante 'terzo incomodo'? Giulia De Lellis tace

Dicendo che è sola da tre settimane, Giulia ha ammesso in qualche modo che il rapporto con Iannone non ha funzionato, ma non è scesa nei particolari.

Stando a quello che sostengono le riviste di gossip in questo periodo, sembra proprio che dietro alla rottura tra l'influencer e il pilota ci sia un famoso "terzo incomodo".

Il numero di "Chi" che è uscito oggi, 11 marzo, afferma che la De Lellis avrebbe ripreso a sentire Andrea Damante, un ex che non sarebbe mai concretamente uscito dal suo cuore.

Nel corso della diretta Instagram che ha fatto questo pomeriggio, la romana non ha mai accennato al rumors che la vorrebbe per l'ennesima volta vicina al tronista che la scelse a Uomini e Donne e col quale ha vissuto una bellissima storia d'amore di circa due anni e mezzo.

La fine dell'idillio tra la 24enne e il motociclista, però, pare coincidere con quello tra il "Dama" e Claudia Coppola: quest'ultima coppia non appare in pubblico dallo scorso 5 febbraio e c'è chi è pronto a giurare che sia il ritrovato status di donna single di Giulia ad aver spinto Andrea a mettere fine alla sua breve relazione.