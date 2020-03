Elena Santarelli è ospite nella puntata de L'intervista, il programma condotto da Maurizio Costanzo in onda giovedì 19 marzo 2020 in seconda serata su Canale 5. La soubrette ha parlato della sua vita, a partire dalla sua infanzia, al suo approdo nel piccolo schermo, alle nozze con l'allenatore e l'ex calciatore Bernardo Corradi, fino al tumore del figlio Giacomo. La bella showgirl, inoltre, ha raccontato al giornalista che la patologia del figlio è stata un'esperienza che l'ha resa più forte e consapevole cambiando il suo modo di affrontare la vita.

Le parole della Santarelli sul figlio nella puntata del 19 marzo de L'intervista

Nella puntata del 19 marzo 2020 de L'intervista, Maurizio Costanzo ha chiesto ad Elena Santarelli se l'esperienza della dura e diffile lotta contro la malattia del figlio Giacomo è riuscita a dimenticarla. La risposta della showgirl latinense è stata: "E' impossibile da dimenticare. E' devastante sotto tanti punti di vista. Per me questa è stata l'esperienza che mi ha proprio congelato". Dopodiché, la Santarelli ha aggiunto che è molto felice di vedere suo figlio in ottima salute e che si sente una privilegiata.

Il padrone di casa ha poi chiesto alla soubrette bionda quali sono state le prime dichiarazioni che Giacomo ha pronunciato quando si è risvegliato dalla terapia intensiva. Elena ha risposto dicendo che suo figlio le aveva chiesto di portarlo via dall'ospedale. Una richiesta davvero forte alla quale la showgirl non ha dato ascolto proprio perché ha sempre provato un amore materno molto intenso per il suo bambino che va al di là di ogni suo bisogno.

La donna ha poi dichiarato che Giacomo è stato vittima di bullismo e ha lanciato un messaggio molto importante per tutte le famiglie: quello di controllare sempre i figli e di non dare mai per scontato i loro atteggiamenti. Infine, la Santarelli ha parlato di sua figlia Greta descrivendola come una bambina molto espansiva, simpatica ed energica.

L'intervista, Elena Santarelli racconta del marito Corradi e dei suoi calendari

Durante l'ospitata nella puntata del 19 marzo 2020 de L'intervista di Maurizio Costanzo, Elena Santarelli ha raccontato del marito Bernardo Corradi, con il quale è convolata a nozze nel 2014 dopo diversi anni di fidanzamento. La donna ha dichiarato di essere molto innamorata di Bernardo e che la gelosia per lui si è attenuata con il trascorrere del tempo. La showgirl ha poi parlato dei suoi calendari osé dichiarando che li aveva fatti per guadagnare qualche soldo in più e per aprire un mutuo. Infine, la donna ha affermato che se oggi le proponessero di fare qualche calendario, rifiuterebbe senza pensarci troppo.