La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Live non è la d'Urso, in questi giorni di permanenza in casa, ha deciso di dedicarsi a pieno alla cucina e ai fornelli. Solitamente ama cucinare per amici e parenti ma, in questo periodo, ama deliziare anche se stessa con i piatti che prepara nella sua cucina. Da buona napoletana, è un'ottima forchetta e ama condividere sui social la sua passione culinaria.

La condivisione con i followers

Barbara D'Urso è seguitissima su Instagram con circa 2,6 milioni di followers.

La conduttrice partenopea, attraverso delle stories del noto social network, ha commentato così il suo momento tra i fornelli: "Sono ingrassata tre chili, mangio dalla mattina alla sera. Alle sei del mattino inizio a cucinare".

Tanti sono i commenti e i messaggi giunti per evidenziare il suo perfetto stato di forma nonostante i chili di troppo. In realtà, Barbara, ama fare tanto sport e in questo periodo difficile, non perde tempo e si allena costantemente a casa. Ama fare danza e, nonostante abbia 62 anni, tutti le fanno notare quanto sia curata e naturale nelle sue forme generose.

Il doppio appuntamento settimanale

Nonostante Mediaset abbia deciso di interrompere la messa in onda di alcune trasmissioni di spicco, è arrivata la conferma che Barbara D'Urso andrà in onda con il suo Live non è la D'Urso sia la domenica sera sia il martedì. In questo modo, i telespettatori potranno essere aggiornati in maniera meticolosa su tutte le notizie di gossip, ma anche di cronaca con l'intervento in studio di vari ospiti.

Le sue trasmissioni, come sempre, hanno ottenuto un grande successo in termini di ascolti televisivi e share. Il pubblico, infatti, mostra di apprezzare il suo modo di fare informazione, sempre col sorriso sulle labbra ma con la serietà del momento di emergenza sanitaria.

I collegamenti nelle varie città italiane

Nella sua trasmissione 'Live non è la D'Urso', Barbara affronta diversi argomenti, tra cui l'attuale emergenza sanitaria italiana: molti degli inviati sono collegati da alcune piazze importanti d'Italia dove i sindaci aggiornano i telespettatori sulle novità.

In studio tanti personaggi del mondo politico ma anche virologi che cercano di far chiarezza.

In particolare Barbara D'Urso, in una delle ultime puntate, ha avuto modo di mettersi in contatto con il Presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Quest'ultimo le ha confermato che la situazione nella regione è sotto controllo. Ha, inoltre, raccontato di come abbia invitato i propri concittadini che lavorano nelle regioni del Nord-Italia a non tornare a casa per evitare di infettare i genitori o i parenti.