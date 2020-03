Il Grande Fratello Vip 4 si concluderà con circa tre settimane di anticipo a causa coronavirus. A comunicarlo ufficialmente è la produzione del reality, che ha avvisato i concorrenti con un comunicato nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 marzo. La finale sarà a inizio aprile. Nonostante non sia stata comunicata alcuna data ufficiale le indiscrezioni ipotizzano che la finale possa avvenire il giorno 8 aprile.

I concorrenti avranno la possibilità di parlare con i loro cari

L'ufficialità della notizia, dunque, è arrivata nella giornata di oggi attraverso un comunicato della produzione: "Il Grande Fratello comunica che l'edizione terminerà all'inizio di aprile, tornando così alla sua configurazione iniziale.

Da ora in poi vi daremo conto di ciò che accade all'esterno dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari. Vi faremo poi vedere cosa fanno gli italiani e continueremo a darvi gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione. Il pubblico vi ama e segue le vostre storie, attento come mai accaduto fino ad ora. Grazie a voi gli italiani hanno modo di rilassarsi, provare a sorridere e ad emozionarsi". A leggere il comunicato sono stati Fabio Testi, Adriana Volpe e Antonella Elia. I concorrenti, dopo aver letto queste parole, sono scoppiati tutti in lacrime.

Patrick ha poi esortato il resto del gruppo: "Ragazzi, adesso dobbiamo divertirci. Sono gli ultimi giorni, facciamo casino e giochiamo. In questi ultimi giorni facciamo tutto quello che ci va".

Nel Grande Fratello tedesco i concorrenti non sono stati avvisati dell'epidemia

Ma nel mondo c'è chi ha deciso di tenere nascosta la situazione ai concorrenti. Questo è ciò che sta accadendo nella casa del Grande Fratello tedesco, dove i concorrenti non sono ancora stati avvisati dell'epidemia da Coronavirus.

I concorrenti sono entrati nella casa del reality quando i casi del virus erano ancora limitati alla sola Wuhan, metropoli cinese dalla quale è partita quella che oggi è considerata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una pandemia. L'emittente televisiva tedesca ha difeso la scelta di non avvertire i coinquilini promettendo che verranno avvisati solo quando la situazione lo renderà necessario: "I residenti verranno informati solo se e quando ci sarà motivo di farlo.

Noi della produzione decideremo cosa dire ai concorrenti solo dopo aver contattato i loro parenti". Ai concorrenti che sono entrati a edizione in corso è stato detto di non svelare nulla. Stessa situazione sta avvenendo anche in Canada: anche in questo caso la produzione del programma ha deciso di tenere i concorrenti all'oscuro di tutto ciò che sta avvenendo nel mondo.