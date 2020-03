Una concorrente del Grande Fratello Vip 4 ancora in gioco continua a non essere ben vista dai suoi compagni d’avventura. A movimentare le giornate nella casa più spiata d’Italia come al solito ci pensa Antonella Elia, che spesso viene criticata dagli altri gieffini. Nelle ultime ore Antonio Zequila, che in questi giorni si è scontrato parecchie volte con la showgirl torinese, è tornato ad attaccarla durante una finta telefonata con la sua adorata madre. L’ex naufrago non ha risparmiato parole al veleno contro la fidanzata di Pietro Delle Piane, ormai in guerra con il resto del gruppo.

Antonio Zequila torna ad attaccare Antonella: ‘E’ nata per provocare’

Nonostante a breve si potrà assistere su Canale 5 alla conclusione della quarta edizione del Grande Fratello Vip in programma l’8 aprile 2020, nella casa di Cinecittà ci sono ancora delle forti tensioni. Soprattutto due concorrenti dopo l’eliminazione di Valeria Marini avvenuta nella 17^ puntata, non riescono ad andare per niente d’accordo: Antonio Zequila ed Antonella Elia.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 23 marzo Antonio Zequila ha catturato l’attenzione dei fan del reality, fingendo di aver effettuato delle chiamate telefoniche alla propria madre Carmela.

L’attore partenopeo ha approfittato della sua messinscena, per tornare ad attaccare Antonella Elia, che di recente l’ha definito patetico: "E’ nata per provocare ed è una persona instabile e offensiva. Si mette un’ora a piangere in sauna per compensare le cattiverie che dice. Lacrime di coccodrillo". L’attore partenopeo ha inoltre fatto una rivelazione inaspettata sulla sua carriera e sul suo futuro, facendo sapere ai telespettatori che gli piacerebbe arrivare in finale dopo tutti i sacrifici fatti.

La Elia indifferente alle critiche dei concorrenti del Grande Fratello Vip

Anche nella giornata di oggi martedì 24 marzo 2020, Antonio Zequila ha fatto capire per l’ennesima volta che il suo rapporto con Antonella Elia ormai è irrecuperabile. L’attore conosciuto anche come Er Mutanda continua ad essere indignato dalle urla e dagli atteggiamenti scorretti che la coinquilina ha nella casa del Grande Fratello Vip.

Nello specifico il gieffino ha ammesso di essere molto deluso dai modi di fare dell’ex valletta di Mike Bongiorno. Il comportamento altalenante della gieffina in realtà ha stancato anche altri vip, compresi Fernanda Lessa e Aristide. Quest’ultimo alcune ore fa ha fatto sapere alla modella brasiliana che la Elia si è sentita tradita da Sossio, per averle detto che in una catena di nomination tra lei e Antonio salverebbe l'attore. La moglie di Luca Zocchi pur avendo stabilito una sorta di tregua con Antonella, ha dichiarato di non aver ancora dimenticato le loro diversità caratteriali. Nel frattempo e nonostante abbia tutti contro, la fidanzata di Pietro Delle Piane continua a mostrarsi abbastanza indifferente alle critiche ricevute andando dritta per la sua strada.