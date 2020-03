Valentin Alexandru va dritto per la sua strada e non cambia idea dopo l'autoeliminazione da 'Amici'. Il ballerino romeno ha prima contestato le dinamiche del programma, poi ha deciso di uscire di sua spontanea volontà dopo una lite con Maria De Filippi. Su Instagram ha scritto a chiare lettere di non essere affatto pentito di quanto accaduto e, a suo modo di vedere, è uscito a testa alta.

Le polemiche di Javier dopo la sfida con Nikolai

Per comprendere meglio quanto accaduto nella puntata di Amici 19, andata in onda lo scorso venerdì 13 marzo [VIDEO], bisogna ripecorrere tutti gli 'eventi'.

In primis il ballerino Javier, dopo aver perso l'ennesima sfida contro il suo rivale Nikolai, aveva deciso di lasciare lo studio perché non riteneva giusto l'esito della sfida. In particolare si è scagliato contro Vanessa Incontrada, componente della giuria, la quale ha votato per la vittoria di Nikolai basandosi sull'emozione scaturita dall'esibizione. Ma Javier ha ribattuto dicendo che la danza non è solo emozione e bisogna valutare oggettivamente anche la tecnica dei ballerini. Dalla parte di Javier anche i professori di danza, come Alessandra Celentano che ha supportato il ballerino andando contro la stessa Maria De Filippi, la quale ha invece cercato di convincere in tutti i modi il ballerino a restare.

Alla fine la conduttrice è riuscita nel suo intento tramite un confronto tra il ballerino e il maestro Peparini, il quale ha confermato la validità delle accuse di Javier, ma gli ha consigliato di stare tranquillo e di continuare a ballare, in quanto nella vita esistono anche le ingiustizie e bisogna imparare a fronteggiarle per svolgere questo mestiere. Una volta rientrato in gara Javier, sembrava essere tornato tutto alla normalità quando Maria De Filippi si è trovata nuovamente a gestire un colpo di scena.

Le proteste di Valentin

La trasmissione è andata avanti e nella penultima gara si sono sfidati la cantante Gaia e il ballerino Valentin. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo che ha deciso, proprio a questo punto, di manifestare la sua insofferenza nei confronti del programma. Alla domanda di Maria se fosse d'accordo sull'esito della gara, Valentin ha risposto dicendo che non aveva più intenzione di continuare a partecipare al programma.

Inoltre ha continuato dicendo che qualora avesse vinto la sfida contro il cantante Jacopo (l'ultimo sfidante), se ne sarebbe andato lo stesso in quanto non trovava giusto il metodo di valutazione della giura, dopo aver visto anche quello che era accaduto a Javier. A quel punto Maria De Filippi ha sbottato dicendogli che, a quel punto, era inutile gareggiare e poteva andare via subito. "Quella è la porta!", ha esclamato la conduttrice "meglio che resti Jacopo che se lo merita perché ci tiene, arriva puntuale a tutte le lezioni e impara tutte le canzoni". Valentin allora ha salutato tutti in maniera frettolosa e ha abbandonato il programma.

In queste ultime ore ha rotto il silenzio sui social network ed in particolare su Instagram. Valentin ha specificato nel suo post che nella vita bisogna rendersi conto quando è necessario fermarsi. "Ho imparato una lezione di vita", ha affermato Valentin il quale ha aggiunto di essere arrivato alla fine del viaggio con la schiena dritta ed è felice di aver conquistato il premio più grande, cioè il cuore della gente. Dunque appare ancora convinto della sua scelta e va avanti a testa alta.