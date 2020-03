Ieri sera venerdì 20 marzo, è andata in onda in prima serata su Canale 5, la quarta puntata della diciannovesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Come ormai da due settimane, i cantanti e i ballerini della scuola più famosa d'Italia si sono esibiti senza il pubblico in studio.

Jacopo eliminato ad un passo dalla semifinale

In questo quarto appuntamento con Amici si sono effettuati quattro gironi che hanno decretato i 5 semifinalisti, che il prossimo venerdì 27 marzo battaglieranno per raggiungere l'ambita finale.

In particolare, arriveranno a questa penultima puntata le cantanti Gaia, Nyv e Giulia e i due ballerini Javier e Nicolai, mentre il cantante Jacopo Ottonello è stato eliminato, tra le lacrime di commozione di Maria De Filippi.

Inoltre, poiché nella terza puntata non era stato assegnato il premio Marlù, il brand ha deciso di ripartire dallo stesso a beneficio degli allievi e Jacopo ha avuto la possibilità di portarsi a casa un premio di settemila euro in gettoni d'oro.

La De Filippi si commuove per l'eliminazione di Jacopo

Dunque, come già anticipato, l'eliminato della quarta puntata è stato il cantante Jacopo, che per un soffio non ha raggiunto le semifinali del talent show di Canale 5. Quest'ultimo si è sciolto in lacrime e ha fatto commuovere anche Maria De Filippi, che per lui ha speso parole bellissime: 'Ti auguro il meglio per il futuro. Sei un ragazzo davvero perbene e ti assicuro che al giorno d'oggi non è scontato'.

Intanto, il 21enne savonese in quest'ultimo appuntamento ha dato tutto se stesso sul palco ed è riuscito ad esprimere le sue potenzialità. Nonostante l'eliminazione, l'allievo di Amici 19 ha avuto comunque la soddisfazione di pubblicare il suo primo Ep, dal titolo “Colori”, dalla copertina anni '90, in cui spicca il singolo scritto per lui da Enrico Nigiotti “Cuore di mare”.

Nuovo scontro tra la Celentano e la conduttrice televisiva

Inoltre, Maria De Filippi nel corso della quarta puntata, è tornata anche sulla discussione della settimana scorsa, in cui la maestra Alessandra Celentano ha dato manforte al ballerino Javier nel dibattito contro i giudizi a favore di Nicolai.

In particolare, la conduttrice televisiva ha mandato in onda alcuni giudizi tecnici sui due ballerini della scuola più famosa d'Italia. La Celentano ha subito chiesto a Maria il perché di questo intervento da parte della direttrice del Corpo di Ballo dell'Opera di Parigi Eleonora Abbagnato. La De Filippi ha replicato: ''Alcune volte i tuoi comportamenti non fanno altro che alimentare i conflitti tra i ragazzi''.

Ma non è tutto, perché la moglie di Maurizio Costanzo ha anche aggiunto: ''Nonostante ti conosca da ormai 20 anni e ti voglio bene, quando ti comporti così, sbagli''.