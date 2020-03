L'emergenza del coronavirus e le problematiche che ne derivano stanno recando problemi anche al mondo della televisione, mezzo di comunicazione e di intrattenimento importante, in questi giorni non facili per l'Italia. Mediaset, con un comunicato di ieri, ha sospeso alcuni programmi di intrattenimento, al fine di lasciare posto a trasmissioni che trattano temi di attualità e, secondo quanto riportato da alcuni siti di Gossip, potrebbero esserci delle conseguenze anche per il Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini, potrebbe non condurre il reality dagli studi di Roma, bensì da Milano.

GF Vip, Signorini potrebbe condurre dagli studi di Milano

Stando a quanto riportato da vari siti di gossip, durante la puntata di mercoledì 11 febbraio, Signorini potrebbe condurre la nuova puntata del Grande Fratello Vip, dagli studi Mediaset di Milano, in particolar modo dallo studio adibito precedentemente a 'Cr4- La Repubblica delle Donne', programma di Piero Chiambretti, sospeso dall'azienda per lasciare posto ad altri programmi di informazione.

Questa mossa è stata decisa poiché gli studi del Gf si trovano a Roma, ma il conduttore, in quanto risiede in Lombardia, pare sia rimasto bloccato in quella zona, non potendo fare ritorno nella Capitale. In studio, con molta probabilità non saranno presenti neanche gli opinionisti. Wanda Nara, infatti, si trova a Parigi e ha aderito anche lei all'iniziativa '#iorestoacasa'. Pupo, invece, si trova in Toscana.

Non potendo raggiungere gli studi di Milano, probabilmente gli opinionisti potrebbero collegati via webcam oppure Signorini potrebbe condurre il programma da solo.

I concorrenti potrebbero decidere riguardo alla loro permanenza in casa

Due settimana fa Alfonso è entrato in casa e ha rivelato la situazione che il Paese stava vivendo. Da quel momento ad oggi però, la situazione è peggiorata, soprattutto dopo l'estensione della zona rossa a tutta l'Italia.

Durante la puntata di mercoledì, Signorini non condurrà da Roma e il web si chiede se i concorrenti verranno o meno informati sulle recenti evoluzioni del virus. Ieri sera, il sito web Fan Page, ha fatto sapere che Mediaset starebbe valutando di informare i concorrenti sulle condizioni di salute dell'Italia e sull'atmosfera che si respira fuori dalla casa del Grande Fratello, così da permettere loro di decidere se continuare o meno la loro avventura nel reality. Inoltre, sul web, le persone si augurano che il Grande Fratello Vip, non venga annullato, come invece successo con altri programmi, poiché più che mai, le persone hanno bisogno di momenti di svago per staccare la mente da questi duri momenti.