Questa sera, mercoledì 25 marzo, andrà in onda su canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il programma sta giungendo alla fase conclusiva, mancano infatti circa due settimane alla puntata finale prevista per l'8 aprile. In gara sono rimasti ancora Paola di Benedetto, Antonio Zequila, Sossio Aruta (eletto primo finalista), Aristide Malnati, Teresanna Pugliese, Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e Sara Soldati. Al televoto invece vi sono Fernanda Lessa, Antonella Elia e Licia Nunez e stasera una delle tre dovrà salutare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip.

Ma stasera quello attualmente in corso non sarà l'unico televoto, infatti questa sera, i telespettatori, avranno l'occasione di decretare un nuovo finalista ed eliminare un altro concorrente.

Anticipazioni puntata di stasera, 25 marzo

Questa sera, all'interno della casa più spiata d'Italia, si decreterà il secondo finalista, si scoprirà il verdetto del televoto e ci sarà una doppia eliminazione. Le sorprese però non finiscono qui, farà il suo ritorno nella casa, anche se solamente in video, Adriana Volpe.

La Volpe, ex conduttrice della Rai, ha abbandonato in settimana la casa, per motivi personali. Solo in seguito si è saputo che il suocero, padre del marito, era stato ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid-19, dopo aver contratto negli ultimi mesi anche un brutto male.

Adriana tornerà dunque in casa con un video per dare spiegazioni ai suoi compagni di avventura e probabilmente dire qualche parola di incoraggiamento.Questa sera cambierà anche la location della conduzione di Signorini, il quale non potendo condurre da Roma, aveva preso in prestito gli studi dove si svolgeva la trasmissione 'CR4- la Repubblica delle Donne'.

Stasera però Alfonso, non potrà usare quello studio, bensì dovrà trasferirsi in quelli adibiti alla trasmissione Quarto Grado. Inoltre i concorrenti verranno poi aggiornati sulle ultime notizie dell'emergenza sanitaria italiana.

Nuova lite al Gf tra Antonella e Fernanda

Questa notte, nella casa del Grande Fratello si è svolto un altro scontro. Fernanda e Antonella, hanno avuto un duro battibecco, che ha sfiorato la rissa.

Antonella ha accusato la sua rivale Fernanda di avere preso, senza chiedere, tre pacchi di suoi biscotti dall'armadio, chiedendole poi di restituirli. Tra le due prime donne della casa è nata dunque una discussione pesante, arrivata quasi alle mani. Antonio Zequila e Sossio hanno tentato di separare la due donne, dando ragione alla Elia, criticando il comportamento di Fernanda, di prendere le cose senza chiedere nulla. Non è ancora chiaro se la produzione del Grande Fratello prenderà provvedimenti riguardo la lite avvenuta questa notte.