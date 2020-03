Non c'è stato nessun litigio negli ultimi tempi che avrebbe rovinato la relazione di amicizia e di lavoro tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Lo ha annunciato con forza il celebre conduttore romano di Mediaset, che ha fatto il punto sul rapporto professionale e personale con la sua storica 'spalla', dopo che nei giorni scorsi era circolata la notizia di un'improvvisa rottura tra i due causata da un acceso diverbio.

Bonolis non ci sta e getta acqua sul fuoco: 'E' improbabile litigare con Luca'

Paolo Bonolis ha usato i social per raccontare la verità delle cose.

E lo ha fatto attraverso una diretta Instagram con Marco Salvati, dichiarando che 'non abbiamo mai avuto liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne', perchè 'siamo talmente felici che la lite è una situazione altamente improbabile'. Insomma, una vera e propria colata d'acqua su un fuoco divampato all'improvviso che aveva scatenato una serie di reazioni da parte del mondo dei social e non solo.

Il conduttore parla di Laurenti: 'Vive da solo, è una sua scelta di vita e lo rispetto'

Il conduttore di 'Avanti un altro' e 'Ciao Darwin', che poco tempo fa si era sfogato su Instagram annunciando un suo possibile ritorno in Rai in seguito ad alcune decisioni prese da Mediaset da lui mal digerite, ha raccontato a Marco Salvati anche qualche aneddoto e qualche curiosità sul suo rapporto con Luca Laurenti, usando un pizzico di ironia: 'E' vivo e lotta insieme a noi, però è solitario come il Rio Grande.

Vive da solo e in assenza di comunicazione, è una sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c'è il Coronavirus'. Paolo Bonolis, infine, ha specificato come, tra i due, ci sia grande rispetto, per cui 'se non lavoriamo, non ci sentiamo, a lui sta bene così e io ne sono felice'.

La coppia che spopola in televisione dal 1991: tutti i programmi realizzati insieme

Quella tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti è una storia lunga quasi trenta anni.

L'inizio della collaborazione di una delle coppie più apprezzate e amate della televisione inizia infatti nel 1991, quando gli attuali conduttori di 'Avanti un altro' [VIDEO] e 'Ciao Darwin' si ritrovarono l'uno accanto all'altro per la prima volta nel quiz televisivo 'Urka', che ebbe da subito un grande successo. Insieme hanno partecipato a tanti altri programmi targati Rai e Mediaset, come 'Sabato Notte Live', 'Fantastica Italiana', 'I cervelloni', 'Miss Italia nel mondo', 'Tira & Molla', 'Il gatto e la volpe', 'Chi ha incastrato Peter Pan?', 'Italiani', 'Striscia la Notizia' e 'Music'.

Senza dimenticare la 'Bucatini Disco Dance', simpatica canzone in romanesco cantata dai due che nel 2000 spopolò in radio per qualche mese.