Nei prossimi episodi di Un posto al sole, in programma dal 30 marzo al 3 aprile, Marina Giordano si troverà a dover affrontare una grave pericolo a causa di una persona che arriva direttamente dal suo passato. Leonardo farà una proposta, molto particolare, che metterà in crisi Serena e, nel frattempo, Ferri e Filippo si scontreranno duramente a causa di un dissidio sul lavoro. Nicotera continuerà la sua lotta serrata contro il boss Tregara ma, nonostante il magistrato abbia dei validi alleati, la sua lotta risulterà tutt'altro che semplice.

Ci sarà spazio anche per storyline più leggere, con Guido e Mariella che metteranno a punto gli ultimi dettagli del loro matrimonio, anche se nella scelta del testimone ci sarà qualche imprevisto di troppo. Di seguito le trame e le anticipazioni approfondite di tutte le puntate che andranno in onda la settimana dal 30 marzo al 3 aprile alle 20:45 su Rai 3. Va ricordato che, nonostante lo stop alle riprese, Upas seguirà la solita programmazione e andrà in onda con i nuovi episodi fino a venerdì 10 aprile.

Lunedì 30 marzo: Marina in pericolo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Susanna (Agnese Lorenzini) e Niko (Luca Turco) aiuteranno Eugenio Nicotera (Paolo Romano) a raccogliere prove contro il Clan Tregara e, per farlo, cercheranno di convincere il loro cliente a collaborare con la giustizia. Marina (Nina Soldano) correrà un grave pericolo a causa di Gabriella, una sua amica di vecchia data, tuttavia Ferri farà il possibile per salvare la Giordano.

Nel frattempo, alla Terrazza, Giulia (Marina Tagliaferri) cercherà di mantenere la massima distanza dalla cagnolina a cui però inizierà ad affezionarsi.

Martedì 31 marzo: Viola in pericolo

Nel frattempo Niko e Susanna saranno sempre più coinvolti nelle indagini, coordinate dal magistrato Nicotera, contro il clan Tregara, mentre Viola (Ilenia Lazzarin) dovrà fare i conti con una difficile situazione, dato il pericolo che incombe sulla sua famiglia e la forzata lontananza di suo marito.

Giulia rivelerà a Franco (Peppe Zarbo) ed Angela (Claudia Ruffo) il vero motivo che la porta a voler tenere a distanza la piccola Bricca.

Mercoledì 1 aprile: Leonardo mette in crisi Serena

In questa puntata di Un posto al sole, Leonardo (Erik Tonelli) chiederà a Serena (Miriam Candurro) di seguirlo in un suo viaggio di lavoro in Sicilia, mettendo la donna in seria difficoltà. Sull'altro versante, Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) saranno alle prese con la scelta dei testimoni di nozze, ma la decisione si rivelerà tutt'altro che semplice.

Giovedì 2 aprile: la ricerca dei testimoni di nozze

In questa puntata di Un posto al sole, Guido e Mariella si renderanno conto di aver combinato un bel pasticcio dal momento per aver chiesto a tutti i loro amici di far loro da testimoni e dovranno sbrogliare questa matassa. Nel frattempo Serena, sempre più in tensione con Filippo (Michelangelo Tommaso), dovrà decidere se accettare o meno l'invito di Leonardo a seguirlo in Sicilia.

Venerdì 3 aprile: scontro tra Filippo e Roberto

Nell'episodio di Un posto al sole che chiuderà la settimana, Filippo e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) litigheranno aspramente a causa di un problema sul posto di lavoro; nel frattempo Serena prenderà coscienza del fatto di aver commesso alcuni errori che l'hanno portata a trovarsi da sola.

Sull'altro fronte, Niko e Susanna cercheranno di convincere il loro assistito a collaborare con la giustizia, mentre il magistrato Nicotera cercherà di ricostruire i suoi rapporti familiari, ignaro del fatto che il boss Mariano Tregara (Lello Giulivo) stia tramando qualcosa di losco.