All'interno della Casa del Grande Fratello si prova a passare il tempo nella maniera più appropriata, ma non sono mancati i litigi e le discussioni. Ancora una volta le protagoniste sono Valeria Marini e Antonella Elia, ma inaspettatamente stavolta anche Antonio Zequila è coinvolto nella querelle, è stata l'ex di Non è la Rai a tirarlo in ballo: 'Non fare del finto buonismo'.

L'ennesimo litigio tra Antonella Elia e Valeria Marini

Ancora una volta Valeria Marini e Antonella Elia si sono rese protagoniste di un acceso diverbio.

All'interno della casa del Grande Fratello Vip le due donne non riescono ad essere protagoniste nemmeno di una normale convivenza disinteressata. La Marini in cucina, visto il disordine che regnava nell'ambiente culinario, si è messa a pulire e ha commentato a voce alta alcuni suoi pensieri. Antonella Elia non ha resistito ed ha risposto per le rime alla sua rivale, Valeria sosteneva di non voler pulire le cose lasciate da persone che non le ricambiano nemmeno il saluto. La Elia ha preso la palla al balzo, ha detto di ritenersi offesa e di essere perseguitata dalla Valeriona nazionale.

Discussione accesa tra Antonella Elia e Antonio Zequila

Nella discussione tra Antonella Elia e Valeria Marini è entrato suo malgrado anche Antonio Zequila. L'attore napoletano ha raggiunto Fabio Testi, Patrick e Antonella in giardino e ha lanciato un suo punto di vista. Antonio ha sostenuto l'opportunità di evitare polemiche all'interno della casa, in questo particolare momento vissuto dagli italiani.

Antonella si è subito sentita attaccata, a dire il vero senza motivo, e ha subito risposto per le rime all'attore napoletano. L'ex di Non è la Rai ha intimato a Zequila di rivolgersi alla sua amica Valeria Marini e ha sentenziato: 'Non fare del finto buonismo'.

Antonio ha prontamente replicato, scagionandosi dalle accuse e chiarendo il suo pensiero, che voleva solo evitare polemiche e discussioni che sarebbero sembrate ancor più brutte in questo particolare momento storico.

Patrick ha preso le parti di Zequila, dicendo ad Antonella che il discorso era in generale e non rivolto personalmente a lei. Le tensioni all'interno della casa sembrano non accennare a diminuire e ognuno sembra intento a mantenere le proprie posizioni, anche a costo di arrivare ad uno scontro. Ora sarà da capire se la ragionevolezza potrà prevalere e se il buonsenso di Antonio Zequila avrà la meglio. Anche il carisma di Fabio potrebbe essere messo in gioco, per evitare brutte figure e sterili discussioni davanti a milioni di italiani. C'è da dire che molti concorrenti stanno cercando di inventarsi attività e di sfruttare il tempo in maniera costruttiva.