Il Grande Fratello Vip continua a sfornare elementi interessanti, i fan del reality show non hanno di certo il tempo di annoiarsi e subito accade qualcosa di estremamente curioso e attraente. Gli accadimenti principali nella notte sono risultati essere: la continua discussione tra le due rivali Valeria Marini e Antonella Elia e una romanticissima lettera d'amore scritta da Sossio Aruta alla sua compagna Ursula. Antonella attacca Valeria: "Fa finta di proteggere le persone".

E' ancora scontro tra Antonella Elia e Valeria Marini

Nella notte i concorrenti del Grande Fratello Vip quarta edizione, hanno tentato di passare del tempo prima di mettersi a dormire. Tra le idee più ricorrenti, è stata sicuramente presa maggiormente in considerazione quella degli scherzi da effettuare ad altri componenti del gruppo presente nella casa di Cinecittà. Antonio Zequila ha addirittura saltato la cena, dimostrando di non stare affatto bene, ma alcuni concorrenti, Sossio e Antonella su tutti, hanno mostrato l'intenzione di volere fare uno scherzo proprio all'attore napoletano.

Fernanda cerca di convincere i due a soprassedere viste le condizioni non ottimali di Antonio, ma Antonella smorza tutto cercando di ridimensionare le condizioni di salute di Zequila.

Valeria Marini ha cercato di accertarsi della situazione e rivolgendosi a Sossio e alla Elia ha affermato: "Antonio non si sente per niente bene, vuole essere lasciato stare". L'ex di 'Non è la Rai' ha colto la palla al balzo e rivolgendosi all'ex calciatore ha ribattuto: "Facciamo lo scherzo quando lei non è presente, fa finta di proteggere le persone".

Valeria Marini ha ascoltato tutto e ha prontamente replicato, sostenendo di non proteggere nessuno per finta e di aver solo riportato le parole di Antonio. I diverbi tra le due rivali sembrano comunque non finire mai.

La lettera d'amore di Sossio Aruta a Ursula

All'interno della casa del Grande Fratello non si sono consumati solo litigi e discussioni, si sono evidenziati anche momenti di forti emozioni.

Altro protagonista della serata è stato sicuramente Sossio Aruta. L'ex di Temptation Island e Campioni è risultato essere particolarmente malinconico e ha pensato spesso alla sua amata Ursula e ai suoi cari.

Sossio ha deciso quindi di scrivere una lettera dedicata proprio alla sua compagna attuale, l'ha ringraziata di tutto e le ha giurato amore e rispetto. L'ex calciatore, contrariamente ai suoi modi 'caserecci', sta dimostrando di avere molta sensibilità e molto da dare all'interno della casa. La sua lettera ha confermato tutto l'amore che prova nei confronti di Ursula e tutta la voglia che ha di riabbracciarla.