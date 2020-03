Nei giorni scorsi non aveva nascosto la preoccupazione per i suoi cari dopo essere stata aggiornata sull'emergenza sanitaria in atto nel paese e da oggi potrà tornare ad abbracciarli: stiamo parlando di Adriana Volpe, che nel pomeriggio ha lasciato il GF Vip dopo aver ricevuto, probabilmente (ma al riguardo non ci è nessuna certezza), informazioni in confessionale circa lo stato di salute dei familiari. Di fatti, una volta uscita dal confessionale, la conduttrice televisiva ha radunato i coinquilini in giardino per annunciare la sua decisione.

L'ex modella ha spiegato di aver fatto di tutto per proseguire l'avventura nella casa più spiata dagli italiani ma che ora ha delle cose importanti da risolvere fuori. La Volpe non ha precisato i motivi dell'addio ma nei giorni scorsi si era confidata più volte con Patrick Ray Pugliese. A quest'ultimo aveva manifestato la sua preoccupazione per i problemi di salute di un parente.

Adriana Volpe: 'Andrà tutto bene ma ora devo andare via'

Dopo aver superato indenne il televoto, Adriana Volpe ha abbandonato il GF Vip per motivi personali.

La decisione è maturata dopo che la conduttrice televisiva era stata chiamata d'urgenza in confessionale. Con le lacrime agli occhi la quarantaseienne trentina si è ritrovata in giardino con i compagni di avventura per comunicare che doveva interrompere il suo percorso nel Reality Show di Canale 5. "Vi voglio ringraziare tutti perché ognuno di voi in questo viaggio mi ha dato molto. Quando siamo entrati qui l'otto gennaio abbiamo lasciato la famiglia ed un'Italia spensierata" - ha affermato la Volpe che ha aggiunto di aver fatto di tutto per restare e credere nel messaggio 'andrà tutto bene'.

"Sicuramente sarà così ed andrà bene. Io vi volevo salutare uno ad uno e non ce la faccio ad abbracciarvi tutti ma io devo veramente uscire".

Abbraccio e lacrime con i coinquilini, Patrick richiama Zequila

L'intervento è stato interrotto da Zequila che le ha chiesto cosa le fosse accaduto: "Ma come ora che abbiamo fatto pace. Resta, fallo per me" - ha affermato il salernitano che è stato richiamato da Patrick e Antonella Elia: "Antonio stai zitto".

La Volpe ha aggiunto che deve risolvere delle cose importanti e fare il suo ruolo di madre e di moglie senza entrare nel dettaglio. La conduttrice televisiva è scoppiata in lacrime con i compagni di avventura che l'hanno consolata chiedendo comunque lumi su quanto accaduto.

In particolare la Elia, visibilmente scossa, le ha chiesto cosa fosse accaduto ma Adriana ha glissato: "Ci sentiamo quando esci fuori, sappiate che non ho mollato". Nel frattempo Andrea Denver si è avvicinato ad Antonella, visibilmente destabilizzata per l'accaduto, invitandola a rispettare la decisione della Volpe che dopo 70 giorni di permanenza ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip.