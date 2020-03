Il Grande Fratello Vip riesce a regalare sorprese continue ai suoi fan, sono ormai quotidiane le liti e gli spunti di riflessione all'interno della casa più spiata d'Italia. I problemi tra i concorrenti nascono soprattutto quando si entra in rotta di collisione per attività di ordine generale, come può essere la preparazione di un pasto o la pulizia dell'ambiente. L'acceso diverbio tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta sembra non placarsi e la napoletana si confida con Patrick e Licia. Quest'ultima la consola e la consiglia: "Basta provocazioni, lascia perdere".

Patrick prova a consolare Teresanna

La lite furiosa tra Sossio e Teresanna ha lasciato il segno soprattutto nella napoletana. L'ex di Uomini e Donne ha raccontato a Patrick l'accaduto, pentendosi dello spettacolo non certo entusiasmante che ha regalato ai telespettatori da casa. Teresanna in particolare ha affermato di non piacersi nelle vesti di persona che ha urlato e che ha sbraitato come è avvenuto con Sossio. Dopo poco la napoletana si è rifugiata in giardino ed è scoppiata in un pianto ininterrotto, i primi a tentare di consolarla e a capire le motivazioni sono stati Valeria e Patrick.

Soprattutto quest'ultimo ha cercato di consolarla e di farle tornare di nuovo il sorriso. Teresanna ha raccontato le motivazioni delle sue lacrime, ha sostenuto che Sossio parlando con Antonio avrebbe cominciato di nuovo ad insultarla, noncurante della sua presenza. Patrick con il suo modo di fare ha cercato di calmarla e di farla ragionare, anche se la ragazza napoletana sembrava essere veramente affranta.

Colloquio tra Licia e Teresanna

Teresanna continua ad essere molto contrariata e triste per tutto quello che è accaduto con Sossio. La napoletana è sembrata molto provata e ha affermato a più riprese di non riconoscersi nelle vesti di persona che litiga e alza la voce. Dopo Patrick e Valeria anche Licia ha tentato di consolare e consigliare Teresanna. Quest'ultima ha ammesso che lo spettacolo fornito è stato davvero desolante e di bassissimo livello, a quel punto la Nunez ha cercato di rincuorarla e le ha suggerito: "Basta provocazioni, lascia perdere".

Licia ha continuato asserendo che il momento tragico che sta vivendo il Paese merita calma e tranquillità. Teresanna ha ammesso poi di essersi lasciata troppo andare e di aver fatto una pessima figura, la Nunez ha replicato consigliando alla Pugliese di lasciare da parte il suo carattere troppo istintivo e di impegnarsi a dare di più alla trasmissione e agli spettatori che sono a casa. In sostanza comunque molti dei concorrenti hanno riconosciuto che i toni sono stati alzati da entrambe le persone coinvolte nella lite.