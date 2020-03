La prossima stagione del fortunato sceneggiato Il Segreto che vedremo in Italia tra qualche mese, sarà caratterizzata da un salto temporale di ben quattro anni. Prima di poter assistere ad un cambiamento radicale, usciranno dal cast della soap opera anche due storici personaggi. Gli spoiler annunciano che Fernando Mesia (Carlos Serrano) finalmente farà la fine che meritava sotto lo sguardo di Maria Castaneda (Loreto Mauleon), ma dopo aver stravolto la vita di un amato protagonista nel peggiore dei modi.

Hipolito Miranar (Selu Nieto) verrà scosso da un tragico lutto, poiché rimarrà vedovo della moglie Gracia Hermosa (Carmen Canivell) deceduta durante l’incendio appiccato dal figlio del defunto Olmo.

Il Segreto spoiler: Garcia Morales muore dopo aver salvato Esperanza e Beltran

Si prevede ricco di colpi di scena, il finale della stagione de Il Segreto attualmente in corso su Canale 5. Negli episodi che verranno trasmessi in Italia prossimamente, per cominciare gli abitanti non saranno più preoccupati di dover abbandonare le proprie case.

Il paese non verrà più inondato dalle sue acque grazie all'intervento del sottosegretario Garcia Morales, che eviterà che avvenga la distruzione dell’intero borgo iberico dopo aver scoperto l’inganno di Fernando. Il colonnello quando si renderà conto che il Mesia si è preso gioco di lui, si alleerà con Severo, Carmelo, Francisca, e Raimundo. L’anziano uomo capirà qual è la vera natura del figlio del defunto Olmo, proprio quando sequestrerà Esperanza e Beltran.

A gran sorpresa a mettere in salvo i bambini ci penserà proprio il Morales, ma dopo aver compiuto l’eroico gesto purtroppo passerà a miglior vita. A questo punto Fernando continuerà a destare terrore nella cittadina spagnola, arrivando addirittura a macchiarsi le mani di sangue. L’ex marito della Castaneda in preda al delirio porrà fine all'esistenza del sergente Meliton, e di Paco Del Molino quando sarà intento a proteggere la nipote Camelia.

La morte di Fernando, Maria raggiunge Gonzalo a Cuba

Successivamente il Mesia non ancora soddisfatto porterà al termine la sua spietata vendetta, distruggendo il quartiere con un devastante incendio. Il figlio del defunto Olmo dopo aver raso al suolo Puente Viejo, prenderà di mira anche la villa della Montenegro: mentre quest’ultima riuscirà a mettersi in salvo insieme ad Esperanza e Beltran, la sorella di Matias dimostrerà di avere un grande coraggio ancora una volta. Maria affronterà il suo aguzzino, e lo ucciderà dopo avergli dato modo di confessare tutti i delitti che ha commesso. La nipote di Raimundo a seguito del decesso del responsabile delle sue sofferenze, raggiungerà il marito Gonzalo a Cuba con i bambini, approfittando dell’ennesima partenza dei genitori.

Dopo la distruzione di Puente Viejo che segnerà quindi l’uscita di scena di Fernando e di altri storici personaggi, nelle trame della telenovela ci sarà un salto temporale di quattro anni. Oltre a fare la conoscenza di ben sedici nuovi volti, i telespettatori rivedranno ancora la famiglia Miranar.

Hipolito rimane vedovo, Mauricio diventa il nuovo sindaco di Puente Viejo

Sfortunatamente tramite una conversazione tra Hipolito e Marcela verrà alla luce una sconcertante verità, poiché si scoprirà che Gracia perse la vita a causa dell’incendio innestato da Fernando Mesia. Oltre al figlio della pettegola di Punte Viejo, nemmeno la Del Molino avrà al proprio fianco suo marito: in particolare Matias si troverà in prigione per aver fatto parte di una rivolta.

Inoltre, il cugino di Onesimo si separerà dalla propria figlia, poiché la piccola Belen verrà affidata ai nonni materni per rispettare il desiderio espresso dalla madre prima della sua morte. Per fortuna il figlio di Dolores sarà alle prese con una novità, visto che invece di continuare a lavorare all'emporio di famiglia, trasformato ormai in un negozio di generi alimentari, diventerà il tesoriere dei conti del municipio gestito dal nuovo sindaco Mauricio Godoy. Quest’ultimo quindi non sarà più al servizio di Francisca, che intanto desterà parecchia preoccupazione al marito Raimundo. L’ex locandiere dopo aver rimesso piede nel quartiere spagnolo sarà alla disperata ricerca della sua dolce metà.

Infine, a Puente Viejo non ci sarà traccia nemmeno di Onesimo, che si allontanerà dai propri cari per non farsi trovare per nessun motivo da un celebre personaggio.