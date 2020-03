In una recente intervista, Kim Raver, interprete di Teddy Altman in Grey's Anatomy, intercettata dai microfoni di Charlie Mason per TvLine, ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti che sconvolgeranno l'intero fandom. L'attrice ha rivelato i contorni di un passato lesbo del suo personaggio e l'ha definito non solo sorprendente, ma a tratti frustrante. E' stata, infatti, la 16x19 del medical drama ambientato a Seattle, la puntata che ha portato alla luce i dettagli del passato amoroso del cardiochirurgo.

Durante la lettura della sceneggiatura redatta dalla showrunner Krista Vernoff, la stessa attrice ha compreso quali potessero essere le motivazioni che hanno portato il suo personaggio all'evoluzione attuale. Divisa tra l'amore per due uomini, Owen Hunt e Tom Koracick, non riesce a scegliere quale dei due potrebbe essere il compagno della sua vita, nonché padre della bambina. E grazie alle rivelazioni sul suo passato, sarà più chiaro il perché di tanta indecisione.

16x19 di Grey's Anatomy: Teddy Altman e la sua relazione clandestina

Durante la sua vita a New York, infatti, Teddy Altman ha imbastito una relazione clandestina con la sua migliore amica Allison (interpretata da Sherri Saum). Quest'ultima, tuttavia, aveva già una compagna, ossia Claire, interpretata da Rya Khilstedt. Tutte e tre le donne condividevano l'appartamento quando, in seguito all'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, Allison perde la vita.

Sia Teddy che Claire, quindi, si ritrovano innamorate della stessa donna, la quale purtroppo non fa più parte delle loro vite. Il capo di cardiochirurgia aveva intenzione di svelare la verità riguardo la relazione clandestina a Claire, ma l'improvviso decesso di Allison ha distrutto ogni possibilità spingendo Teddy ad arruolarsi nell'esercito. Ecco spiegato, quindi, un ulteriore dettaglio riguardante il passato del cardiochirurgo.

Kim Raver sul passato di Teddy Altman: 'Avrai voglia di tirar qualcosa contro la tv'

Nell'intervista, Kim Raver spiega come Allison sia stata per il personaggio di Grey's Anatomy l'amore più grande della sua vita. Ha, inoltre, aggiunto delle dichiarazioni riguardanti la possibilità di amare due persone contemporaneamente. La consapevolezza di questa circostanza porta così all'evidenza di come il cardiochirurgo sia già abituata a situazioni particolarmente intricate. La sua attuale indecisione tra Owen e Tom viene, quindi, ben spiegata dalle notizie che provengono dal passato New Yorkese del personaggio interpretato dalla meravigliosa Kim Raver.

E' proprio in seguito alle dichiarazioni rilasciate sul vissuto lesbo e sulle sfaccettature della relazione a tre che il passato viene definito dall'attrice sorprendente ma anche frustrante e aggiunge: "Vorresti tanto tirar qualcosa contro la tv".

Grey's Anatomy 16x19: in onda su Sky il 27 Aprile

Non ci resta, quindi, che aspettare la 16x19 di Grey's Anatomy che, fin dalle prime dichiarazioni dell'attrice, si rivela una puntata densa di eventi sconvolgenti. La puntata in questione è già andata in onda in America lo scorso giovedì 26 marzo ed è prevista su Sky lunedì 27 aprile. Una puntata avvicente, oltre che sconvolgente.

Non ci resta che godercela.