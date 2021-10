Un posto al sole catalizza l'attenzione del suo pubblico andando in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:45. Le puntate della settimana dal 18 al 22 ottobre 2021 non mancheranno di regalare emozioni e pathos. Tra i protagonisti che terranno col fiato sospeso i telespettatori ci sarà Susanna: una parte del cast spererà nel suo risveglio, mentre ci sarà anche chi auspicherà che non si risvegli più. Tuttavia questo non sarà l'unico motivo di dissidio tra i protagonisti della soap targata Rai. In particolare, la scelta della madrina per il battesimo di Federico sarà motivo di disaccordo tra Alberto e Carla.

Upas, anticipazioni settimanali dal 18 al 22 ottobre 2021: Silvia e Giancarlo ancora sull'altalena dell'amore

Nelle puntate precedenti la storia extraconiugale di Silvia ha tenuto il pubblico col fiato sospeso. Tuttavia, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 18 al 22 ottobre Silvia avrà seri a riguardo. Sarà sempre più difficile per lei vivere con trasporto la relazione col suo amante Giancarlo, in quanto tornerà in auge la sua voglia di salvare la sua famiglia. Il comportamento della stessa Silvia sarà altalenante in quanto accetterà successivamente di passare la notte a casa di Giancarlo Todisco, approfittando dell'assenza di Michele e Rossella. Sarà proprio questa sua scelta a farle correre un grosso rischio: infatti, a causa di un imprevisto, correrà il rischio di essere scoperta come fedifraga.

In seguito a questa situazione al cardiopalma Silvia e Giancarlo vivranno un momento di forte tensione, che metterà a dura prova la loro relazione.

Anticipazioni Upas: le incomprensioni di Filippo e Serena, spazio anche per i sentimenti di Niko e di Guido

Silvia e Giancarlo, tuttavia, non saranno l'unica coppia protagonista.

Filippo proprio non riesce a capire perché Serena ce l'ha tanto con lui. Nel frattempo Cirillo sarà sempre più convinta del fatto che il marito stia con lei solo ed esclusivamente per senso del dovere. Questo comporterà per la donna una situazione di forte disagio, che culminerà in una situazione che proprio non poteva immaginare.

Ulteriore momento di tensione sarà quello che vedrà protagonista Niko, il quale finalmente troverà il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti e uscire finalmente allo scoperto. Ci sarà spazio anche per Jimmy, il quale verrà aiutato da Franco nella sua "missione impossibile" nella conquista di Cristina. Franco riuscirà, peraltro, a dribblare il padre della ragazzina. Per quanto riguarda, invece, Guido e Rossella, il primo incontrerà casualmente Speranza a Napoli e la seconda potrebbe suscitare l'interesse di Mattia.