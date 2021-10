La puntata numero 1.264 di Una vita, che andrà in onda su Canale 5 nelle giornate di lunedì 18 ottobre e martedì 19 ottobre dalle 14:15 alle 14:45, porta in scena tantissime novità per tutti i protagonisti. Tra le novità più interessanti vi è l'abbandono della politica da parte di Ramon. Pur di salvaguardare l'unità della famiglia dalle numerose liti che l'hanno falcidiata, Ramon prenderà la decisione di abbandonare la politica con amaro disappunto. Questa decisione, tuttavia, toglierà tutto l'entusiasmo ad Antonito, il quale non avrà più in Ramon un rivale conservatore con cui scontrarsi.

Nel frattempo, si affaccia alla scena politica Servante, il quale intende fondare un proprio partito.

Una vita, anticipazioni puntata numero 1264: Cesareo dice a Camino di aver visto Ildefonso

Oltre alle vicende politiche di Ramon, Antonito e Servante, saranno tante le novità che riguarderanno anche gli altri protagonisti della soap opera Una Vita, nelle puntate che andranno in onda il 18 e il 19 ottobre. Sarà Cesareo a dire a Camino di aver visto Ildefonso vagare in evidente stato confusionale fino al fiume. Questo porterà la ragazza a decidere di chiamare Anabel e chiederle di accompagnarla nella ricerca del marito nel parco. Tuttavia non lo troveranno. Al contempo la scena vedrà protagonista anche Bellita.

La reazione dei critici musicali l'aveva lasciata senza parole e nelle puntate di lunedì 18 ottobre e martedì 19 ottobre emergerà il suo scoramento e la paura di fallire con l'uscita del suo nuovo disco. La reazione negativa dei critici lascerà il segno sulla donna, la quale però avrà modo di tirarsi su di morale grazie a Fabiana.

Anticipazioni Una Vita puntata 18 e 19 ottobre: Velasco cerca Laura, il ristorante di Felicia viene adocchiato da una coppia sconosciuta

Tutti i personaggi di Una Vita saranno uniti dall'apprensione per il ricovero di Felipe in ospedale. Gli stessi, infatti, sospetteranno di Laura. Quest'ultima, poi, verrà cercata proprio da Velasco.

Apprendendo tutto ciò che è successo e scoprendo di essere stato profondamente tradito da Laura, Velasco cercherà spiegazioni dalla donna. Le sorprese non risparmiano nessun personaggio di Una Vita. Si preannuncerà per Felicia Pasamar, infatti, un futuro alquanto misterioso. Una coppia finora sconosciuta metterà gli occhi sul ristorante gestito dalla donna.

Le puntate di Una Vita vanno in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 14:15 alle 14:45.