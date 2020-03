La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, attualmente in onda sulla ABC ogni giovedì sera, non smette di appassionare i numerosi telespettatori americani. In attesa di nuove comunicazioni che possano definitivamente chiarire il futuro della serie dopo la sospensione delle riprese, il network ha già rilasciato la trama ufficiale del ventesimo episodio. La puntata, intitolata "Sing it Again", andrà in onda il 2 aprile e si tratterà, a tutti gli effetti, del penultimo episodio a disposizione della rete.

Scritta da Jesse Righthand e diretta da Micheal Watchins, la 16x20 si focalizzerà sul personaggio di Tom Koracick. L'uomo, stando alle anticipazioni, cadrà in uno stato di profonda frustrazione quando al Grey Sloan Memorial arriverà una misteriosa paziente bisognosa di cure. Sebbene non sia stata rivelata l'identità della donna, gli spoiler svelano che il legame pregresso destabilizzerà parecchio il neurochirurgo tanto da costringere Teddy Altman ad intervenire per supportare il collega in questo difficile momento.

Owen Hunt e Atticus Link collaborano

La criptica sinossi del prossimo episodio di Grey's Anatomy non chiarisce, tuttavia, il futuro sentimentale di Teddy e Tom. Attualmente i due chirurghi hanno infatti intrapreso una relazione clandestina ai danni del Maggiore Hunt.

In attesa di scoprire se l'aiuto della Altman si rivelerà un semplice gesto amichevole o nasconderà qualcosa in più, la trama della 16x20 getta luce anche su Owen Hunt ed Atticus Link.

I due uomini saranno infatti impegnati in un caso medico abbastanza inusuale. Dopo un intervento, una paziente si risveglierà dall'anestesia, ma inspiegabilmente non riuscirà a smettere di cantare.

Meredith Grey, Maggie Pierce e Miranda Bailey si occupano di un caso particolarmente complesso

L'ultima storyline che verrà affrontata nel corso del ventesimo episodio di Grey's Anatomy riguarderà Meredith Grey, Miranda Bailey e Maggie Pierce.

Le tre dottoresse, stando alle anticipazioni, saranno occupate in un caso medico talmente complesso che richiederà uno sforzo congiunto pur di riuscire ad elaborare una diagnosi adeguata. Infine è dalla lista delle guest star che è possibile trarre qualche ulteriore informazione.

Nel ventesimo episodio di Grey's Anatomy saranno presenti Debbie Allen nel ruolo di Catherine Fox e Jason Winston George nei panni di Ben Warren. Nessuna informazione, invece, circa la presenza di Richard Flood. L'interprete del nuovo chirurgo pediatrico, da tutti indicato come il nuovo interesse amoroso della protagonista, non compare infatti tra gli attori che prenderanno parte all'episodio.