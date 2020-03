Accantonata l'importante storia d'amore con Giulia De Lellis (che oggi starebbe di nuovo con Damante), Andrea Iannone potrebbe non restare da solo a lungo. Stando a quanto sostiene l'esperto di Gossip Amedeo Venzaa, e riportato sui maggiori siti di cronaca rosa, il motociclista potrebbe essere corteggiato da una ragazza che il pubblico di Uomini e donne conosce molto bene. Veronica Burchielli, ex corteggiatrice e tronista del dating show della De Filippi (che ha appena rotto con Alessandro Zarino, conosciuto all'interno del programma) sta mettendo una serie di "like" al pilota su Instagram.

Apprezzamenti social dall'ex corteggiatrice Veronica a Iannone

È passato circa un mese da quando Andrea Iannone e Giulia De Lellis si sono lasciati: è stata la stessa influencer a confermare la rottura nel corso di una diretta Instagram di qualche settimana fa. Se la 24enne romana è quotidianamente al centro del gossip per gli indizi che proverebbero il ritorno di fiamma con l'ex Damante (i due condividerebbero lo stesso tetto in questo periodo di quarantena), anche il pilota di Moto GP ha catturato l'attenzione dei curiosi per aver ricevuto alcuni inaspettati gesti d'apprezzamento.

Stando a quello che raccontano alcuni siti (e le prove pubblicate dal blogger Amedeo Venza), ci sarebbero degli assidui "mi piace" alle foto dello sportivo da parte di una ragazza che da poco ha ufficializzato la fine della sua relazione con un ex tronista di Uomini e Donne.

Stiamo parlando di Veronica Burchielli, una delle protagoniste della stagione 2019/2020 del dating-show di Maria De Filippi. La spezzina, stando ai rumor di questi giorni, starebbe voltando pagina in amore a pochissimo tempo dall'annuncio dell'addio ad Alessandro Zarino.

Veronica Burchielli presunta nuova fiamma di Iannone

Sarebbero tanti i "like" che Veronica starebbe mettendo su Instagram ad Andrea Iannone, da quando ha chiuso con Alessandro Zarino. L'ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, soltanto un paio di giorni fa, è finita al centro del gossip per l'annuncio della conclusione del rapporto con il napoletano che frequentava da qualche mese, lo stesso che ha conosciuto davanti alle telecamere poco prima di Natale (lui l'aveva scelta, ma lei aveva risposto "no" in un primo momento, salvo poi ripensarci qualche settimana dopo).

Stando a quello che sostiene l'informatissimo Amedeo Venza, Burchielli e Iannone starebbero dando i primi segnali di avvicinamento sui social network, anche perché attualmente sono impossibilitati a vedersi a causa della quarantena che stanno vivendo tutti gli italiani. Venza ha affermato: "Sta per nascere una nuova coppia".

Lo sfogo di Iannone sarebbe una frecciatina a Giulia De Lellis

Un altro interessante gossip che sta circolando in rete su Andrea Iannone, è quello sulla presunta frecciatina che avrebbe lanciato alla ex Giulia De Lellis su Instagram. Dopo aver proposto ai suoi numerosi followers il gioco "Fammi una domanda", il pilota ha scelto di rispondere solo a tre quesiti, quelli che lui riteneva più intriganti.

"La tua donna ideale quali caratteristiche non deve avere?", ha chiesto qualcuno allo sportivo. Le parole che il giovane ha scelto per soddisfare questa curiosità, a molti sono sembrate una stoccata all'influencer con la quale ha fatto coppia fissa fino a un mese fa, la stessa che oggi starebbe frequentando per l'ennesima volta l'ex Andrea Damante.

"Lo confesso: odio l'ipocrisia, le bugie e l'irriconoscenza", ha sentenziato Iannone sul suo profilo personale. La sensazione che hanno avuto tanti è che la storia con la 24enne romana non sia finita di comune accordo e in armonia come lei ha voluto far credere: il motociclista, infatti, appare ancora un po' risentito per il comportamento che la ex ha assunto da quando si sono detti addio dopo quasi un anno insieme.