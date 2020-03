Adriana Volpe, ex concorrente del GF Vip 4, come ha già fatto sapere parecchie volte Alfonso Signorini non sta vivendo un periodo facile, a causa dell’improvvisa perdita del suo adorato suocero Ernesto Parli. La nota conduttrice, che ha lasciato un grande vuoto nella casa di Cinecittà dopo aver scelto di stare accanto ai suoi familiari, nelle scorse ore ha catturato l’attenzione dei fan del reality. L’ex gieffina ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video dedicato al padre di suo marito Roberto, ricevendo subito tantissimi commenti di supporto.

Nella descrizione del filmato condiviso con i suoi seguaci, Adriana ha riportato un messaggio per ricordare il compianto suocero, vittima del coronavirus, scrivendo le testuali parole a conclusione della sua dedica: “Oggi questa canzone assume un significato ancora più intenso”.

L’ex gieffina Adriana dedica una canzone al suocero: ‘In te invento il mondo’

Un ex protagonista della quarta edizione del GF Vip, che ha lasciato il Reality Show a causa di un grave problema familiare legato al Coronavirus, nelle ultime ore è tornata a regalare delle forti emozioni ai suoi fan.

Adriana Volpe, dopo aver scelto di concludere la sua esperienza televisiva nel programma condotto da Signorini rivolgendo un messaggio d’addio agli altri coinquilini, ha perso il suocero Ernesto Parli, deceduto in Svizzera proprio per aver contratto il Covid-19. La conduttrice, che sarebbe stata sicuramente una della finaliste del Grande Fratello Vip, è tornata a farsi viva sui social facendo commuovere il popolo del web con un video.

Per la precisione l’ex gieffina, attraverso il post in questione pubblicato su Instagram, ha dedicato la canzone di Marco Profeta al suocero, scrivendo soltanto alcune delle parole del testo: “In te invento il mondo se prometti che ci giocherai, voltandoti a guardarmi, sorridendo mi dirai che è già qui il Paradiso. Per te, Nonno Ernesto. Adri, Gisele e Roby”. Condividendo il toccante filmato in cui ha inserito una serie di fotografie che immortalano la sua vita di mamma e di moglie, la showgirl ha fatto capire ancora una volta che aveva un forte legame con il padre di suo marito.

Stefania Orlando e Anna Valle vicine alla Volpe

Ovviamente, lo straziante videomessaggio condiviso da Adriana Volpe per celebrare la memoria del suocero, ha fatto subito il giro della rete. Soprattutto non sono mancati molti messaggi come segno di vicinanza per la conduttrice, considerata la vincitrice morale del GF Vip. Tra i tanti commenti, non passa inosservato il seguente: "Sei una grande donna con valori veri, rara nel mondo della televisione". L'ex gieffina non ha ricevuto soltanto il caloroso affetto dei suoi follower, infatti è stata sostenuta anche dall’amica Stefania Orlando che le ha scritto: “Bellissima canzone.

Adriana sei una persona splendida. Un abbraccio forte a tutti”. Oltre all'ex collega di Giancarlo Magalli, anche l’attrice Anna Valle di recente ha mostrato la sua vicinanza alla Volpe in questo complicato momento, affermando di sperare che i dirigenti dell'ammiraglia Mediaset le daranno la possibilità di condurre qualche trasmissione.