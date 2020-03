Sulla rete ammiraglia Rai prosegue l’appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore, in programmazione dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:40. Le anticipazioni della puntata in onda il 16 marzo dicono che una storica protagonista dello sceneggiato riceverà una bruttissima notizia. Si tratta di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) che, dopo essersi sottoposta a dei vari controlli medici, verrà a conoscenza di non poter più diventare madre. Riccardo (Enrico Oetiker) invece, dopo aver vissuto dei momenti di vera passione con Angela Barbieri (Alessia Debandi), adotterà finalmente una presa di posizione.

Nello specifico, il figlio di Umberto (Roberto Farnesi) sceglierà di lasciare la fidanzata Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena).

Angela si confida con Gabriella e Roberta, Marta non può avere figli

Dagli spoiler del 106esimo episodio della serie tv che verrà trasmesso su Rai Uno lunedì 16 marzo si evince che non mancheranno i colpi di scena. Angela si confiderà nuovamente con le sue coinquiline Gabriella e Roberta, ma questa volta le metterà al corrente di ciò che è accaduto tra lei e Riccardo.

La stilista del grande magazzino milanese e la Pellegrino apprenderanno che la loro amica si è scambiata un bacio con il giovane rampollo dei Guarnieri. Nel contempo, Vittorio e Marta si vedranno costretti a fare i conti con una dura realtà: purtroppo quest’ultima, ancora turbata per il recente aborto subito, verrà a conoscenza dal suo medico di non poter più avere dei figli. Nonostante ciò, il direttore Conti sceglierà di far vedere le analisi della moglie al famoso luminare svizzero Theodor Reisemann, con la speranza che ci sia la possibilità di poter diventare padre.

Irene conforta Rocco, Riccardo intenzionato a lasciare Ludovica

Successivamente Irene, non appena vedrà Rocco demoralizzato a causa dell’improvvisa partenza di Marina, coglierà l’occasione al volo per confortarlo. Intanto al circolo metterà piede Enza Sampò, una giornalista di una trasmissione intitolata Campanile Sera. Quest’ultima, ovviamente, sarà informata della novità avvenuta di recente al Paradiso, ovvero che ai capi d’abbigliamento è stato aggiunto il bikini.

Riccardo, dopo aver riflettuto a lungo, arriverà a prendere una drastica decisione riguardante la sua storia d’amore con Ludovica. Purtroppo il fratello di Marta, proprio quando sarà in procinto di mettere la parola fine alla sua relazione con la Brancia Di Montalto, sarà alle prese con un imprevisto. In particolare, il figlio di Umberto scoprirà che l’ex rivale in amore di Nicoletta Cattaneo, in accordo con Adelaide, ha intenzione di rendere pubblico il loro fidanzamento.