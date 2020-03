Al Grande Fratello Vip continuano a tenere banco le liti e le discussioni soprattutto tra le concorrenti donne. In particolare, al centro delle dinamiche della casa di Cinecittà, sono spesso coinvolte Antonella Elia, Valeria Marini e Fernanda Lessa. Quest'ultima, dopo essere stata ripresa da Alfonso Signorini nell'ultima puntata del Gf Vip per aver detto che Antonella Elia porta negatività, in questi ultimi giorni ha di nuovo provocato la sua compagna di avventura.

Durante un dialogo con Licia Nunez, la Lessa ha infatti detto che la negatività di una concorrente farebbe muovere le sedie da sole, facendo riferimento ad un fenomeno paranormale.

Fernanda contro Antonella al Gf Vip: 'Le sedie si muovono da sole per la sua negatività'

La ramanzina di Alfonso Signorini in diretta tv lo scorso lunedì sembra non aver sortito alcun effetto, dato che Fernanda Lessa continua a sostenere che Antonella Elia sia una persona che emana negatività. La modella brasiliana, parlando qualche giorno fa con Licia, ha utilizzato queste parole facendo riferimento ad un episodio che ha del paranormale avvenuto il giorno del compleanno della Nunez: 'Tu hai visto le sedie che ti venivano addosso?

Mamma mia, mi vengono i brividi'.

Gf Vip, Licia asseconda le parole di Fernanda: 'Si mi ricordo, tutte e quattro le sedie'

Nella chiacchierata intercorsa con Licia al Gf Vip, Fernanda ha quindi voluto spiegare i motivi del suo bagno nel sale. 'Ti ricordi cosa ti ho detto? Che avevo bisogno di un bagno di sale nel giorno del compleanno. Sentivo una carica lì'. Alla domanda se avesse visto le sedie muoversi, Licia ha confermato: 'Mi ricordo, tutte e quattro le sedie, una dopo l'altra'.

Parole che hanno lasciato basiti i telespettatori del Gf Vip che, immediatamente, si sono riversati sul web per rivedere il video della chiacchierata tra le due donne sugli ipotetici fenomeni paranormali avvenuti nella casa.

Al Gf Vip, si parla di fenomeni paranormali: Lessa contro Elia

I filmati in cui le due concorrenti parlano di superstizioni, fenomeni paranormali e negatività di Antonella Elia, verranno quasi sicuramente ripresi nella prossima puntata del Gf Vip, dove Fernanda e Licia potrebbero subire una nuova ramanzina da Alfonso Signorini.

Quest'ultimo, tra l'altro, è vittima di duri attacchi sui social, dove gli utenti lo accusano di non essere imparziale e di proteggere in qualche modo proprio la Elia. Antonella infatti, con il suo modo di fare, è riuscita a litigare più o meno con tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello, dicendone di tutti i colori ed arrivando ad utilizzare anche termini inappropriati per il variegato pubblico che segue il reality da casa. Dopo la spinta ai danni di Valeria Marini, in molti si aspettavano un provvedimento disciplinare nei suoi confronti che, però, non c'è stato. Motivo per il quale ora, sia il conduttore che la produzione del Gf Vip, vengono duramente attaccati da una parte degli utenti del web.