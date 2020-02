Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera d'epoca "Il Paradiso delle signore", ambientata nella Milano degli anni 60'. La soap vanta all'interno del suo cast attori molto amati del panorama televisivo italiano come Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Vanessa Gravina (Adelaide di Sant'Erasmo), Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Giorgio Lupano (Luciano Cattaneo). Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 2 al 6 marzo, tutti i pomeriggi su Rai 1 a partire dalle ore 15.40.

Le vicende delle nuove puntate saranno principalmente incentrate sui tentativi di Riccardo di aiutare Angela ad incontrare suo figlio, sul triangolo amoroso formato da Umberto, Ravasi ed Adelaide, sui tentativi di Rocco di conquistare Marina e sull'arrivo di Ivan Balzano al Paradiso.

Marta dubiterà della buona fede di Achille

Le anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che l'avvocato Lo Monaco inviterà la sua cliente, Angela Barbieri, a recarsi nel suo ufficio il più in fretta possibile.

La convivenza fra Adelaide e Umberto non sarà delle più facili, spingendo Riccardo e Marta ad organizzare una cena per stemperare gli animi dei loro familiari. Marcello e Roberta inizieranno a sospettare che Angela possa celare qualche segreto, mentre Rocco rivelerà a Marina di aver fatto un patto con Irene per farla ingelosire.

Salvatore inizierà a non sopportare più la vicinanza che Gabriella e Cosimo sono costretti ad avere ogni giorno al lavoro.

Marta confiderà a Vittorio e Riccardo di non fidarsi di Achille, colpevole di utilizzare i soldi della Brancia per finalizzare i suoi interessi privati. In occasione dell'arrivo al Paradiso del tenente della Pattuglia Acrobatica Nazionale, Ivan Balzano, Gabriella disegnerà un nuovo foulard ispirato alle Frecce Tricolori da far indossare alle Veneri per l'occasione. Ravasi sedurrà Adelaide sotto gli occhi di Umberto, regalandole un oggetto molto prezioso.

Rocco cercherà di conquistare Marina, invitandola al cinema.

Angela rivela a Gabriella di avere un figlio

Nonostante gli sforzi di Silvia e Luciano, Federico si renderà conto che qualcosa non va nel matrimonio dei suoi genitori. Angela rivelerà a Gabriella di avere un figlio, mentre Riccardo l'aiuterà ad organizzare un incontro con lui. Rocco e Marina trascorreranno il loro secondo appuntamento al brindisi organizzato in caffetteria per il primo articolo di Federico. Per evitare problemi con Salvatore, Gabriella non rivelerà al fidanzato di aver incontrato Cosimo al Circolo. Grazie a Riccardo, Angela riuscirà a vedere suo figlio, arrivando a compiere un gesto estremo per non perderlo definitivamente.