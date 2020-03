La fortunata e appassionante soap opera italiana Il Paradiso delle signore che fece il suo primo debutto in prima serata, continua ad essere molto seguita occupando la fascia pomeridiana di Rai Uno dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni della puntata in programmazione il 19 marzo 2020, dicono che Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) deluderà profondamente sua zia Adelaide Di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), quando annuncerà ai propri familiari la sua rottura con Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena).

Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) e Clelia Calligaris (Enrica Pintore), invece mentre si troveranno a cena con i rispettivi compagni daranno l’impressione di non aver ancora smesso di amarsi attraverso i loro continui scambi di sguardi. Inoltre la storica capo commessa del paradiso, dopo aver osservato con attenzione il comportamento del ragioniere e di Silvia (Marta Cattaneo), riuscirà a scoprire tutta la verità su Federico (Alessandro Fella).

Silvia si illude, Adelaide contraria alla rottura tra Riccardo e Ludovica

Nel corso del 109esimo episodio che i telespettatori vedranno sulla rete ammiraglia Rai giovedì 19 marzo 2020, Silvia si illuderà dopo aver ricevuto dei fiori come regalo del suo compleanno: in particolare, la signora Cattaneo crederà che l’autore del romantico gesto possa essere suo marito Luciano. Intanto Riccardo dopo aver messo fine alla sua storia d’amore con Ludovica, farà sapere la decisione presa alla sua famiglia.

Ovviamente Adelaide non apprezzerà affatto l’azione del nipote, a differenza di Umberto che per la prima volta si schiererà dalla parte del figlio. Anche Marta come suo padre sarà felice per il fratello, con la certezza che sia finalmente riuscito a fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Vittorio perplesso, Clelia scopre la messinscena dei coniugi Cattaneo

Vittorio invece, rimarrà abbastanza perplesso quando verrà a conoscenza che suo cognato ha lasciato la Brancia Di Montalto per Angela Barbieri.

Quest’ultima e le altre veneri del paradiso intanto saranno parecchio impegnate con l’allestimento del negozio più lussuoso di Milano: le commesse dovranno mettere in esposizione la nuova collezione soprattutto il bikini. Silvia e Luciano mentre si troveranno a cena fuori, incontreranno casualmente Ennio e Clelia: quest’ultima e il ragioniere del paradiso pur essendo distanti, si guarderanno per tutta la serata. Infine la storica capo commessa non farà fatica ad accorgersi della messinscena attuata dai coniugi Cattaneo, ovvero che fingono che tra di loro vada tutto alla perfezione soltanto per il bene del figlio Federico.